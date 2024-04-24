Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський виступив з терміновою заявою. Він подякував Сенату Конгресу США за схвалення допомоги Україні.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Новини.LIVE поговоримо про те, що Зеленський подякував Сенату Конгресу США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні. Зокрема, президент вдячний лідерам більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону.

Окрім того, глава держави подякував усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за законопроєкт. Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу.

Раніше ми повідомляли, що Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. "За" проголосували 79 сенаторів, а "проти" — лише 18.

Нагадуємо, що США готові передати Україні пакет військової допомоги в максимально швидкі терміни. Для цього знадобиться лише кілька днів.