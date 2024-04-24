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Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

24 квітня 2024 р. 08:05

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08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

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19:40Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

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19:01 Бійці показали, як відбивають ворожі атаки дронів на Донеччині — ексклюзив Новини.LIVE

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18:40 Наскільки швидко вдасться озброїти фронт та що відбувається на передовій — ефір Новини.LIVE

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18:01Удар пр харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії — ефір Новини.LIVE

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13:55 Ексклюзивне відео з фронту — Новини.LIVE показали навчання бригади "Рубіж"

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12:37 Припинення консульських дій для чоловіків за кордоном — політолог назвав ймовірну мету

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12:18 Нардеп відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні

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08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

23 квітня 2024
Text

21:34 Журналіст розповів, яким чином варто повертати українських громадян після завершення війни

Text

20:30 Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році

Text

19:40 Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

Text

19:01 Бійці показали, як відбивають ворожі атаки дронів на Донеччині — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:40 Наскільки швидко вдасться озброїти фронт та що відбувається на передовій — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:01 Удар пр харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії — ефір Новини.LIVE

Text

13:55 Ексклюзивне відео з фронту — Новини.LIVE показали навчання бригади "Рубіж"

Text

12:37 Припинення консульських дій для чоловіків за кордоном — політолог назвав ймовірну мету

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12:18 Нардеп відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив з терміновою заявою. Він подякував Сенату Конгресу США за схвалення допомоги Україні.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Новини.LIVE поговоримо про те, що Зеленський подякував Сенату Конгресу США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні. Зокрема, президент вдячний лідерам більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону.

Окрім того, глава держави подякував усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за законопроєкт. Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу. 

Раніше ми повідомляли, що Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. "За" проголосували 79 сенаторів, а "проти" — лише 18.

Нагадуємо, що США готові передати Україні пакет військової допомоги в максимально швидкі терміни. Для цього знадобиться лише кілька днів.

 

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08:22 У ЗСУ вказали на катастрофічні демографічні наслідки через заборону консульських послуг за кордоном

08:19 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар отримає вигідну пропозицію

08:19 Росіяни тиснуть на плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра — ранкове зведення Генштабу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:02 Кілька областей РФ опинилися під атакою БпЛА — є влучення в нафтобазу

07:56 У ССО показали, як знищили техніку та особовий склад ворога — відео

07:54 Арсенал із Зінченком познущався над Челсі з Мудриком — як відіграли українці

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08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

23 квітня 2024
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21:34 Журналіст розповів, яким чином варто повертати українських громадян після завершення війни

Text

20:30 Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році

Text

19:40 Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

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19:01 Бійці показали, як відбивають ворожі атаки дронів на Донеччині — ексклюзив Новини.LIVE

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18:40 Наскільки швидко вдасться озброїти фронт та що відбувається на передовій — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:01 Удар пр харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії — ефір Новини.LIVE

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13:55 Ексклюзивне відео з фронту — Новини.LIVE показали навчання бригади "Рубіж"

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