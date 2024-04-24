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Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

24 апреля 2024 г. 8:05

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08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
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21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

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20:30 Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году

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19:40Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и что задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

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19:01 Бойцы показали, как отбивают вражеские атаки дронов на Донетчине — эксклюзив Новини.LIVE

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18:40 Насколько быстро удастся вооружить фронт и что происходит на передовой — эфир Новини.LIVE

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18:01Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

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13:55 Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

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12:37 Прекращение консульских действий для мужчин за границей — политолог назвал вероятную цель

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12:18 Нардеп ответил, не поздно ли Конгресс США принял помощь Украине

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08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
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21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Text

20:30 Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году

Text

19:40 Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и что задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

Text

19:01 Бойцы показали, как отбивают вражеские атаки дронов на Донетчине — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:40 Насколько быстро удастся вооружить фронт и что происходит на передовой — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:01 Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

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13:55 Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

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12:37 Прекращение консульских действий для мужчин за границей — политолог назвал вероятную цель

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12:18 Нардеп ответил, не поздно ли Конгресс США принял помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил со срочным заявлением. Он поблагодарил Сенат Конгресса США за одобрение помощи Украине.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

В эфире Новини.LIVE поговорим о том, что Зеленский поблагодарил Сенат Конгресса США за одобрение жизненно необходимой помощи Украине. В частности, президент благодарен лидерам большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона.

Кроме того, глава государства поблагодарил всех американских сенаторов от обеих партий, проголосовавших за законопроект. Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.

Ранее мы сообщали, что Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. "За" проголосовали 79 сенаторов, а "против" — всего 18.

Напомним, что США готовы передать Украине пакет военной помощи в максимально быстрые сроки. Для этого понадобится всего несколько дней.

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07:54 Арсенал с Зинченко поиздевался над Челси с Мудриком — как отыграли украинцы

07:50 Какие будут тарифы на электричество в мае — ответ Минэнерго

07:32 Зеленский отреагировал на одобрение помощи Украине в Сенате США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:21 Стало известно, когда Байден подпишет законопроект о помощи Украине

07:05 Тревога в ряде регионов — в Одессе уже прогремели взрывы

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08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
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21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Text

20:30 Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году

Text

19:40 Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и что задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

Text

19:01 Бойцы показали, как отбивают вражеские атаки дронов на Донетчине — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:40 Насколько быстро удастся вооружить фронт и что происходит на передовой — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:01 Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

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13:55 Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

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12:18 Нардеп ответил, не поздно ли Конгресс США принял помощь Украине