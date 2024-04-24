Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский выступил со срочным заявлением. Он поблагодарил Сенат Конгресса США за одобрение помощи Украине.

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О чем эфир

В эфире Новини.LIVE поговорим о том, что Зеленский поблагодарил Сенат Конгресса США за одобрение жизненно необходимой помощи Украине. В частности, президент благодарен лидерам большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона.

Кроме того, глава государства поблагодарил всех американских сенаторов от обеих партий, проголосовавших за законопроект. Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.

Ранее мы сообщали, что Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. "За" проголосовали 79 сенаторов, а "против" — всего 18.

Напомним, что США готовы передать Украине пакет военной помощи в максимально быстрые сроки. Для этого понадобится всего несколько дней.