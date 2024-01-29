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Територіальні претензії — що означають заяви Угорщини та Румунії про поділ України

29 січня 2024 р. 17:50

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Днями у Румунії лідер ультраправої партії заявив про бажання анексувати деякі українські території, навіть відмовившись заради цього від членства в НАТО. Подібні висловлювання лунали й в Угорщині. Як варто сприймати такі заяви та як на це реагувати — пояснював експерт з міжнародної економіки Іван Ус у ранковому ефірі Ранок.LIVE. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чому Румунія та Угорщина претендують на території України

Так, Іван Ус підкреслив, що Румунія не перша країна, яка висуває територіальні претензії до України. Така ж історія і з Угорщиною.

За його словами, загалом у Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії є певні політичні сили, які можуть претендувати на території нашої держави. Втім, вони основні та не провідні партії, це не означає, що їхні заяви стовідсотково матеріалізуються. 

"Тим не менш реагувати треба. Нагадувати, що знаєте, всі ці територіальні претензії до сусідів можуть повернути Європу в часи Першої чи Другої світової війни. Це не є позитивна практика", — підкреслив експерт. 

Нагадаємо, що лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що країна вимагатиме Закарпаття, якщо Україна впаде. За його словами, партія говоритиме про претензії.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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