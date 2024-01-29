Территориальные претензии — что означают заявления Венгрии и Румынии о разделе Украины

На днях в Румынии лидер ультраправой партии заявил о желании аннексировать некоторые украинские территории, даже отказавшись ради этого от членства в НАТО. Подобные высказывания звучали и в Венгрии. Как следует воспринимать такие заявления и как на это реагировать, — объяснял эксперт по международной экономике Иван Усс в утреннем эфире Ранок.LIVE.

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Почему Румыния и Венгрия претендуют на территорию Украины

Так, Иван Усс подчеркнул, что Румыния не первая страна, выдвигающая территориальные претензии к Украине. Такая же история и с Венгрией.

По его словам, в целом, в Польше, Венгрии, Словакии и Румынии есть определенные политические силы, которые могут претендовать на территории нашего государства. Впрочем, они не основные и не ведущие партии, это не значит, что их заявления полностью материализуются.

"Тем не менее реагировать надо. Напоминать, что знаете, все эти территориальные претензии к соседям могут вернуть Европу во время Первой или Второй мировой войны. Это не позитивная практика", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцкаи заявил, что страна потребует Закарпатья, если Украина упадет. По его словам, партия будет говорить о претензиях.