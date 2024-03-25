Теракт в "Крокусі", Байден на боці Путіна та чи допоможе Україні Трамп — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — депутат Держдуми Росії другого скликання Костянтин Боровий. Тема ефіру — теракт в підмосковному ККЗ Crocus City Hall, чи дійсно Джо Байден на боці Володимира Путіна та чи варто очікувати допомоги Україні від Дональда Трампа.
Подивитись ефір можна за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Костянтином Боровим
Теми для дискусії з ведучою каналу Юлією Литвиненко:
- теракт у підмосковному ККЗ Crocus City Hall та його організатори;
- загарбницькі плани Володимира Путіна;
- політика Джо Байдена щодо України;
- передвиборча кампанія Дональда Трампа.
Нагадаємо, не так давно російські ЗМІ повідомили, що суд звинуватив громадян Таджикистану Далерджона Мірзоєва та Рачабалізода Саідакрамі у скоєнні теракту в підмосковному ККЗ Crocus City Hall. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення.
Як відомо, станом на 24 березня внаслідок теракту у будівлі відомо про 137 загиблих та 180 постраждалих.