Теракт в "Крокусі", Байден на боці Путіна та чи допоможе Україні Трамп — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — депутат Держдуми Росії другого скликання Костянтин Боровий. Тема ефіру — теракт в підмосковному ККЗ Crocus City Hall, чи дійсно Джо Байден на боці Володимира Путіна та чи варто очікувати допомоги Україні від Дональда Трампа.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Костянтином Боровим

Теми для дискусії з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

теракт у підмосковному ККЗ Crocus City Hall та його організатори;

загарбницькі плани Володимира Путіна;

політика Джо Байдена щодо України;

передвиборча кампанія Дональда Трампа.

Нагадаємо, не так давно російські ЗМІ повідомили, що суд звинуватив громадян Таджикистану Далерджона Мірзоєва та Рачабалізода Саідакрамі у скоєнні теракту в підмосковному ККЗ Crocus City Hall. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, станом на 24 березня внаслідок теракту у будівлі відомо про 137 загиблих та 180 постраждалих.