Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Теракт в "Крокусі", Байден на боці Путіна та чи допоможе Україні Трамп — ефір Новини.LIVE arrow
Теракт в "Крокусі", Байден на боці Путіна та чи допоможе Україні Трамп — ефір Новини.LIVE

Теракт в "Крокусі", Байден на боці Путіна та чи допоможе Україні Трамп — ефір Новини.LIVE

25 березня 2024 р. 22:25

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Ексклюзив

22:25Теракт в "Крокусі", Байден на боці Путіна та чи допоможе Україні Трамп — ефір Новини.LIVE

Text

20:29 Що приховують росіяни про теракт у ТЦ Крокус — Гудков в ефірі Новини.LIVE

Text

19:04 Новий тип балістики для удару по Києву — Плачков в ефірі Новини.LIVE

Text

18:44 Українська ППО може не витримати масованих ударів Росії — ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Ранковий удар по Києву та теракт у ТЦ Крокус — Гавриш в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:57 Блокада на польському кордоні та обстріли Сумщини — у ДПСУ розповіли деталі

Text

13:38 У Печерському районі Києва триває розбір завалів — які наслідки обстрілу

Text

11:54 Плетенчук розповів, які ракети випустили окупанти під час атаки на Київ

Text

10:36 Бої за Новомихайлівку — у ДПСУ розповіли про штурми, полонених окупантів та знищення техніки

Text

09:44 Підвищення тарифів в Україні — експерт зробив важливу заяву

Text
Ексклюзив

22:25 Теракт в "Крокусі", Байден на боці Путіна та чи допоможе Україні Трамп — ефір Новини.LIVE

Text

20:29 Що приховують росіяни про теракт у ТЦ Крокус — Гудков в ефірі Новини.LIVE

Text

19:04 Новий тип балістики для удару по Києву — Плачков в ефірі Новини.LIVE

Text

18:44 Українська ППО може не витримати масованих ударів Росії — ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Ранковий удар по Києву та теракт у ТЦ Крокус — Гавриш в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:57 Блокада на польському кордоні та обстріли Сумщини — у ДПСУ розповіли деталі

Text

13:38 У Печерському районі Києва триває розбір завалів — які наслідки обстрілу

Text

11:54 Плетенчук розповів, які ракети випустили окупанти під час атаки на Київ

Text

10:36 Бої за Новомихайлівку — у ДПСУ розповіли про штурми, полонених окупантів та знищення техніки

Text

09:44 Підвищення тарифів в Україні — експерт зробив важливу заяву

Новий гість студії Вечір.LIVE — депутат Держдуми Росії другого скликання Костянтин Боровий. Тема ефіру — теракт в підмосковному ККЗ Crocus City Hall, чи дійсно Джо Байден на боці Володимира Путіна та чи варто очікувати допомоги Україні від Дональда Трампа. 

Подивитись ефір можна за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Костянтином Боровим

Теми для дискусії з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

  • теракт у підмосковному ККЗ Crocus City Hall та його організатори;
  • загарбницькі плани Володимира Путіна;
  • політика Джо Байдена щодо України;
  • передвиборча кампанія Дональда Трампа.

Нагадаємо, не так давно російські ЗМІ повідомили, що суд звинуватив громадян Таджикистану Далерджона Мірзоєва та Рачабалізода Саідакрамі у скоєнні теракту в підмосковному ККЗ Crocus City Hall. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, станом на 24 березня внаслідок теракту у будівлі відомо про 137 загиблих та 180 постраждалих.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:55 Скільки українці заплатять за електрику у квітні — оновлені тарифи

22:46 Апеляційний суд США різко зменшив Трампу розмір застави у справі про шахрайство

Новина з фото

22:45 В Україні знову почали зростати ціни на бензин — якою буде вартість палива завтра

22:31 Протикорабельні Онікси — як замість корабля під удар потрапила столиця

22:29 Малюк заявив, що СБУ обіграла російські спецслужби по всіх ключових напрямках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
Ексклюзив

22:25 Теракт в "Крокусі", Байден на боці Путіна та чи допоможе Україні Трамп — ефір Новини.LIVE

22:25 ПриватБанк та Ощадбанк різко підвищили курс долара — деталі

22:17 Малюк спрогнозував нові спецоперації СБУ в Росії

22:13 Зеленський під час іфтару на Рамадан побажав миру для України

22:06 Голова СБУ прокоментував ліквідацію Іллі Киви

22:55 Скільки українці заплатять за електрику у квітні — оновлені тарифи

22:46 Апеляційний суд США різко зменшив Трампу розмір застави у справі про шахрайство

Новина з фото

22:45 В Україні знову почали зростати ціни на бензин — якою буде вартість палива завтра

22:31 Протикорабельні Онікси — як замість корабля під удар потрапила столиця

22:29 Малюк заявив, що СБУ обіграла російські спецслужби по всіх ключових напрямках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25 ПриватБанк та Ощадбанк різко підвищили курс долара — деталі

22:17 Малюк спрогнозував нові спецоперації СБУ в Росії

22:13 Зеленський під час іфтару на Рамадан побажав миру для України

22:06 Голова СБУ прокоментував ліквідацію Іллі Киви

21:58 Ребров сумнівається у Зінченку — з Ісландією капітан не зіграє

22:31 Протикорабельні Онікси — як замість корабля під удар потрапила столиця

16:50 Як Циркон долетів до Києва? Аналіз ракет, якими росіяни вдарили по столиці

06:36 Реєстрація авто та примусові роботи — нововведення для біженців у Німеччині з квітня

24 березня 2024

06:01 Послання з передової: українські ветерани у США поділилися своїми історіями з американцями

23 березня 2024

07:41 Росія знову використала заборонену хімічну зброю — наслідки ураження шокують

06:07 Ціни на оренду в Україні — як у Києві змінились ціни на житло у березні

00:08 Хронологія кривавих терактів у Росії при правлінні диктатора Путіна

22 березня 2024

23:10 Теракт у підмосковному ТЦ Crocus City Hall — як відреагував Захід

19:00 Нова нерухомість та інвестиції — на що одесити витратять мільйон доларів

18:06 Що передувало удару по Дніпрогесу — атаки РФ на енергоструктуру України

Text
Ексклюзив

22:25 Теракт в "Крокусі", Байден на боці Путіна та чи допоможе Україні Трамп — ефір Новини.LIVE

Text

20:29 Що приховують росіяни про теракт у ТЦ Крокус — Гудков в ефірі Новини.LIVE

Text

19:04 Новий тип балістики для удару по Києву — Плачков в ефірі Новини.LIVE

Text

18:44 Українська ППО може не витримати масованих ударів Росії — ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Ранковий удар по Києву та теракт у ТЦ Крокус — Гавриш в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:57 Блокада на польському кордоні та обстріли Сумщини — у ДПСУ розповіли деталі

Text

13:38 У Печерському районі Києва триває розбір завалів — які наслідки обстрілу

Text

11:54 Плетенчук розповів, які ракети випустили окупанти під час атаки на Київ

Text

10:36 Бої за Новомихайлівку — у ДПСУ розповіли про штурми, полонених окупантів та знищення техніки

Text

09:44 Підвищення тарифів в Україні — експерт зробив важливу заяву