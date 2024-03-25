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Теракт в "Крокусе", Байден на стороне Путина и поможет ли Украине Трамп — эфир Новини.LIVE

Теракт в "Крокусе", Байден на стороне Путина и поможет ли Украине Трамп — эфир Новини.LIVE

25 марта 2024 г. 22:25

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22:25Теракт в "Крокусе", Байден на стороне Путина и поможет ли Украине Трамп — эфир Новини.LIVE

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20:29 Что скрывают россияне о теракте в ТЦ Крокус — Гудков в эфире Новини.LIVE

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19:04 Новый тип баллистики для удара по Киеву — Плачков в эфире Новини.LIVE

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18:04 Утренний удар по Киеву и теракт в ТЦ Крокус — Гавриш в эфире Новини.LIVE

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14:57 Блокада на польской границе и обстрелы Сумщины — в ГПСУ рассказали детали

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13:38 В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

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11:54 Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

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10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

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09:44 Повышение тарифов в Украине — эксперт сделал важное заявление

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Эксклюзив

22:25 Теракт в "Крокусе", Байден на стороне Путина и поможет ли Украине Трамп — эфир Новини.LIVE

Text

20:29 Что скрывают россияне о теракте в ТЦ Крокус — Гудков в эфире Новини.LIVE

Text

19:04 Новый тип баллистики для удара по Киеву — Плачков в эфире Новини.LIVE

Text

18:44 Украинская ПВО может не выдержать массированных ударов России — эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Утренний удар по Киеву и теракт в ТЦ Крокус — Гавриш в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:57 Блокада на польской границе и обстрелы Сумщины — в ГПСУ рассказали детали

Text

13:38 В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

Text

11:54 Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

Text

10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

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09:44 Повышение тарифов в Украине — эксперт сделал важное заявление

Новый гость студии Вечір.LIVE — депутат Госдумы России второго созыва Константин Боровой. Тема эфира — теракт в подмосковном ККЗ Crocus City Hall, действительно ли Джо Байден на стороне Владимира Путина и стоит ли ждать помощи Украине от Дональда Трампа.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Константином Боровым

Темы для дискуссии с ведущей канала Юлией Литвиненко:

  • теракт в подмосковном ККЗ Crocus City Hall и его организаторы;
  • захватнические планы Владимира Путина;
  • политика Джо Байдена по отношению к Украине;
  • предвыборная кампания Дональда Трампа.

Напомним, недавно российские СМИ сообщили, что суд обвинил граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами в совершении теракта в подмосковном ККЗ Crocus City Hall. Мужчинам грозит пожизненное заключение.

Как известно, по состоянию на 24 марта в результате теракта в здании известно о 137 погибших и 180 пострадавших.

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22:17 Малюк спрогнозировал новые спецоперации СБУ в России

22:13 Зеленский во время ифтара на Рамадан пожелал мира для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:06 Глава СБУ прокомментировал ликвидацию Ильи Кивы

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18:44 Украинская ПВО может не выдержать массированных ударов России — эфир Новини.LIVE

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18:04 Утренний удар по Киеву и теракт в ТЦ Крокус — Гавриш в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:57 Блокада на польской границе и обстрелы Сумщины — в ГПСУ рассказали детали

Text

13:38 В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

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11:54 Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

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10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

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