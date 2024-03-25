Теракт в "Крокусе", Байден на стороне Путина и поможет ли Украине Трамп — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — депутат Госдумы России второго созыва Константин Боровой. Тема эфира — теракт в подмосковном ККЗ Crocus City Hall, действительно ли Джо Байден на стороне Владимира Путина и стоит ли ждать помощи Украине от Дональда Трампа.
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Эфир Вечір.LIVE с Константином Боровым
Темы для дискуссии с ведущей канала Юлией Литвиненко:
- теракт в подмосковном ККЗ Crocus City Hall и его организаторы;
- захватнические планы Владимира Путина;
- политика Джо Байдена по отношению к Украине;
- предвыборная кампания Дональда Трампа.
Напомним, недавно российские СМИ сообщили, что суд обвинил граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами в совершении теракта в подмосковном ККЗ Crocus City Hall. Мужчинам грозит пожизненное заключение.
Как известно, по состоянию на 24 марта в результате теракта в здании известно о 137 погибших и 180 пострадавших.