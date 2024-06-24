Теракт у Дагестані та масована атака на Одесу — ефір День.LIVE

У Росії в республіці Дагестан у неділю, 23 червня, сталася стрілянина, внаслідок якої є загиблі та поранені. А сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

віце-прем'єр-міністр України 2016-2019 років, експерт з економічної і соціальної політики Павло Розенко;

речник Харківської Обласної Прокуратури Дмитро Чубенко;

голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять наступні теми:

Верховна Рада розглядає три варіанти економічного бронювання;

НБУ впроваджує заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх;

інтервʼю Буданова;

ситуація в Харкові, удари КАБами;

стрілянина в Дагестані, що там відбувається;

віцепрезидентка Єврокомісії попередила про загрозу втручання РФ у вибори в Німеччині;

США, Південна Корея та Японія засудили військове співробітництво між РФ та КНДР;

жахливий ракетний удар по Одесі;

заява Трампа;

влада Каліфорнії розглядає законопроєкт, який дозволить їм відключати будь-яку ШІ-модель на свій розсуд.

Нагадаємо, вчора у Дагестані озброєні молоді люди здійснили напад на церкву і синагогу. Окрім того, вони відкрили вогонь з автоматів по правоохоронцях.

Внаслідок терористичної атаки в російській республіці загинуло вісім поліцейських.