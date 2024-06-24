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Теракт у Дагестані та масована атака на Одесу — ефір День.LIVE

Теракт у Дагестані та масована атака на Одесу — ефір День.LIVE

24 червня 2024 р. 13:16

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13:16 Теракт у Дагестані та масована атака на Одесу — ефір День.LIVE

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13:16 Теракт у Дагестані та масована атака на Одесу — ефір День.LIVE

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13:07 Активність російських ДРГ на Сумщині — Демченко повідомив про актуальну ситуацію

Text

12:02 Скільки схем для виїзду ухилянтів за кордон викрила ДПСУ — Демченко назвав цифри

Text

11:23 Нардеп Камельчук пояснив заяву Буданова про кордони 1991 року

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08:00 Удари по Харкову та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

23 червня 2024
Text

16:25 Світан заявив, що окупанти втратили темп — що відбувається на фронті

Text

13:14 Сазонов пояснив, яким чином військова поліція може протидіяти ТЦК

22 червня 2024
Text

13:25 Політичний експерт і військовий Сазонов пояснив, чи потрібна в Україні військова поліція

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У Росії в республіці Дагестан у неділю, 23 червня, сталася стрілянина, внаслідок якої є загиблі та поранені. А сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • віце-прем'єр-міністр України 2016-2019 років, експерт з економічної і соціальної політики Павло Розенко;
  • речник Харківської Обласної Прокуратури Дмитро Чубенко;
  • голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
  • дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
  • капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять наступні теми:

  • Верховна Рада розглядає три варіанти економічного бронювання;
  • НБУ впроваджує заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх;
  • інтервʼю Буданова;
  • ситуація в Харкові, удари КАБами;
  • стрілянина в Дагестані, що там відбувається;
  • віцепрезидентка Єврокомісії попередила про загрозу втручання РФ у вибори в Німеччині;
  • США, Південна Корея та Японія засудили військове співробітництво між РФ та КНДР;
  • жахливий ракетний удар по Одесі;
  • заява Трампа;
  • влада Каліфорнії розглядає законопроєкт, який дозволить їм відключати будь-яку ШІ-модель на свій розсуд.

Нагадаємо, вчора у Дагестані озброєні молоді люди здійснили напад на церкву і синагогу. Окрім того, вони відкрили вогонь з автоматів по правоохоронцях.

Внаслідок терористичної атаки в російській республіці загинуло вісім поліцейських.

 

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13:40 Як свині — російські Z-блогери влаштували істерію щодо умов проживання окупантів у Донецьку

13:30 У Львові дівчина поскаржилася на російську музику в дитячому парку

13:17 Знищено 180 окупантів — у Третій штурмовій показали відзняті втрати ворога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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