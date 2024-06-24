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Теракт в Дагестане и массированная атака на Одессу — эфир День.LIVE

Теракт в Дагестане и массированная атака на Одессу — эфир День.LIVE

24 июня 2024 г. 13:16

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13:16 Теракт в Дагестане и массированная атака на Одессу — эфир День.LIVE

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13:16 Теракт в Дагестане и массированная атака на Одессу — эфир День.LIVE

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13:07 Активность российских ДРГ в Сумской области — Демченко сообщил об актуальной ситуации

Text

12:02 Сколько схем для выезда уклонистов за границу разоблачила ГПСУ —Демченко назвал цифры

Text

11:23 Нардеп Камельчук объяснил заявление Буданова о границах 1991 года

Text

08:00 Удары по Харкову и ситуация в украинской энергетике — эфир Ранок.LIVE

23 июня 2024
Text

16:25 Свитан заявил, что оккупанты потеряли темп — что происходит на фронте

Text

13:14 Сазонов объяснил, каким образом военная полиция может противодействовать ТЦК

22 июня 2024
Text

13:25 Политический эксперт и военный Сазонов объяснил, нужна ли в Украине военная полиция

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В России в республике Дагестан в воскресенье, 23 июня, произошла перестрелка, в результате которой есть погибшие и раненые. А сегодня утром российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • вице-премьер-министр Украины 2016-2019 годов, эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
  • спикер Харьковской Областной Прокуратуры Дмитрий Чубенко;
  • председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
  • дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
  • капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

  • Верховная Рада рассматривает три варианта экономического бронирования;
  • НБУ вводит запрет на использование кредитных средств для участия в азартных играх;
  • интервью Буданова;
  • ситуация в Харькове, удары КАБами;
  • стрельба в Дагестане, что там происходит;
  • вице-президент Еврокомиссии предупредила об угрозе вмешательства РФ в выборы в Германии;
  • США, Южная Корея и Япония осудили военное сотрудничество между РФ и КНДР;
  • ужасающий ракетный удар по Одессе;
  • заявление Трампа;
  • власти Калифорнии рассматривают законопроект, который позволит им отключать любую ИИ-модель по своему усмотрению.

Напомним, вчера в Дагестане вооруженные молодые люди совершили нападение на церковь и синагогу. Кроме того, они открыли огонь из автоматов по правоохранителям.

В результате террористической атаки в российской республике погибли восемь полицейских.

 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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