Теракт в Дагестане и массированная атака на Одессу — эфир День.LIVE

В России в республике Дагестан в воскресенье, 23 июня, произошла перестрелка, в результате которой есть погибшие и раненые. А сегодня утром российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- вице-премьер-министр Украины 2016-2019 годов, эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
- спикер Харьковской Областной Прокуратуры Дмитрий Чубенко;
- председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
- дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
- капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри.
Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:
- Верховная Рада рассматривает три варианта экономического бронирования;
- НБУ вводит запрет на использование кредитных средств для участия в азартных играх;
- интервью Буданова;
- ситуация в Харькове, удары КАБами;
- стрельба в Дагестане, что там происходит;
- вице-президент Еврокомиссии предупредила об угрозе вмешательства РФ в выборы в Германии;
- США, Южная Корея и Япония осудили военное сотрудничество между РФ и КНДР;
- ужасающий ракетный удар по Одессе;
- заявление Трампа;
- власти Калифорнии рассматривают законопроект, который позволит им отключать любую ИИ-модель по своему усмотрению.
Напомним, вчера в Дагестане вооруженные молодые люди совершили нападение на церковь и синагогу. Кроме того, они открыли огонь из автоматов по правоохранителям.
В результате террористической атаки в российской республике погибли восемь полицейских.