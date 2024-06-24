Теракт в Дагестане и массированная атака на Одессу — эфир День.LIVE

В России в республике Дагестан в воскресенье, 23 июня, произошла перестрелка, в результате которой есть погибшие и раненые. А сегодня утром российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

вице-премьер-министр Украины 2016-2019 годов, эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;

спикер Харьковской Областной Прокуратуры Дмитрий Чубенко;

председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;

капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

Верховная Рада рассматривает три варианта экономического бронирования;

НБУ вводит запрет на использование кредитных средств для участия в азартных играх;

интервью Буданова;

ситуация в Харькове, удары КАБами;

стрельба в Дагестане, что там происходит;

вице-президент Еврокомиссии предупредила об угрозе вмешательства РФ в выборы в Германии;

США, Южная Корея и Япония осудили военное сотрудничество между РФ и КНДР;

ужасающий ракетный удар по Одессе;

заявление Трампа;

власти Калифорнии рассматривают законопроект, который позволит им отключать любую ИИ-модель по своему усмотрению.

Напомним, вчера в Дагестане вооруженные молодые люди совершили нападение на церковь и синагогу. Кроме того, они открыли огонь из автоматов по правоохранителям.

В результате террористической атаки в российской республике погибли восемь полицейских.