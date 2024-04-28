Табах озвучив наслідки для Росії, якщо вона нападе на країни НАТО

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що в НАТО втричі більше військових, ніж у Росії. І якщо РФ нападе хоча б на одну з країн то вона неминуче зазнає поразки.

Це прокоментував капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах в ефірі Вечір.LIVE.

Скільки військових у НАТО

"Цими цифрами володіє гугл — там написано, скільки військових у НАТО. Але це не залізобетонна система, вона плаваюча. Тому що деякі країни хочуть брати участь, деякі не хочуть — у кожного є своє бачення. Навіть цей п'ятий пункт, про який часто говориться — це теж добровільно", — сказав Табах.

Він зазначив, що сьогодні війна відбувається не за рахунок кількості, оскільки у Росії явно більше населення, більше заліза, більше всього.

Ми зараз бачимо, як ця війна з партизанської, коли російські військові вишикувалися в колони, а українські громадяни взяли до рук зброю і спалили їх — перейшла в окопну війну.

"І тепер ми бачимо, як вона перетворилася на майбутню війну, де в нас одні дрони і все залежить від їхньої кількості та кількості РЕБів. І ми бачимо, що на цьому тепер побудована сьогодні війна і бойові дії ведуться здалеку", — зауважив капітан.

Тобто російські літаки підлітають й запускають КАБи, а українці можуть їх відігнати або системами Patriot, або F-16, які Табах сподівається побачити вже влітку.

Він зазначив, що якщо Україна може розбити Росію, Фінляндія колись розбила Радянський Союз — то НАТО теж зможе, інакше який сенс цього Альянсу.

"Сьогодні воюється не кількістю, а якістю воїна, його освітою, озброєнням та інтеграцією з іншими військами", — додав Табах.

Раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про наслідки затримки з наданням військової допомоги Україні з боку США.

Також ми писали, що міністр оборони Рустем Умєров зустрівся в Києві з помічником Столтенберга Скоттом Бреєм. Вони обговорили вступ України в Альянс та стан справ на полі бою.