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Табах озвучив наслідки для Росії, якщо вона нападе на країни НАТО

Табах озвучив наслідки для Росії, якщо вона нападе на країни НАТО

28 квітня 2024 р. 11:10

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17:35 Герасимчук розповіла, скільки українських дітей вкрали росіяни

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13:15 Яковенко розповів, чого очікувати від Саміту миру у Швейцарії

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18:50 Герасимчук розповіла, навіщо окупанти депортують українських дітей

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18:00 Аварія на ЧАЕС, українці за кордоном та бойкот Булгакова — ефір Новини.LIVE

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17:44 Українська письменниця розповіла, як у Франції ставляться до війни в Україні

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14:30 Демченко розповів, коли відновляться екскурсії у зону відчуження ЧАЕС

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Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що в НАТО втричі більше військових, ніж у Росії. І якщо РФ нападе хоча б на одну з країн то вона неминуче зазнає поразки.

Це прокоментував капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах в ефірі Вечір.LIVE.

Скільки військових у НАТО

"Цими цифрами володіє гугл — там написано, скільки військових у НАТО. Але це не залізобетонна система, вона плаваюча. Тому що деякі країни хочуть брати участь, деякі не хочуть — у кожного є своє бачення. Навіть цей п'ятий пункт, про який часто говориться — це теж добровільно", — сказав Табах.

Він зазначив, що сьогодні війна відбувається не за рахунок кількості, оскільки у Росії явно більше населення, більше заліза, більше всього.

Ми зараз бачимо, як ця війна з партизанської, коли російські військові вишикувалися в колони, а українські громадяни взяли до рук зброю і спалили їх — перейшла в окопну війну.

"І тепер ми бачимо, як вона перетворилася на майбутню війну, де в нас одні дрони і все залежить від їхньої кількості та кількості РЕБів. І ми бачимо, що на цьому тепер побудована сьогодні війна і бойові дії ведуться здалеку", — зауважив капітан.

Тобто російські літаки підлітають й запускають КАБи, а українці можуть їх відігнати або системами Patriot, або F-16, які Табах сподівається побачити вже влітку.

Він зазначив, що якщо Україна може розбити Росію, Фінляндія колись розбила Радянський Союз — то НАТО теж зможе, інакше який сенс цього Альянсу.

"Сьогодні воюється не кількістю, а якістю воїна, його освітою, озброєнням та інтеграцією з іншими військами", — додав Табах.

Раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про наслідки затримки з наданням військової допомоги Україні з боку США. 

Також ми писали, що міністр оборони Рустем Умєров зустрівся в Києві з помічником Столтенберга Скоттом Бреєм. Вони обговорили вступ України в Альянс та стан справ на полі бою.

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12:11 В Україні заблокували понад 2500 сайтів з азартними іграми

12:01 У Києві дитяча залізниця відкрила сезон руху поїздів

11:39 Ліверпуль хоче викрасти тренера "Шахтаря"

11:38 Литовський посол у Швеції натякнув на знищення Кримського мосту незабаром

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:36 Що зміниться в Україні з 1 травня — якими будуть тарифи на газ

11:31 Курс валют у травні — що буде з доларом наступного місяця

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:22 BBC випустила фільм про українських чоловіків, які намагаються нелегально виїхати з країни