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Табах озвучил последствия для России, если она нападет на страны НАТО

Табах озвучил последствия для России, если она нападет на страны НАТО

28 апреля 2024 г. 11:10

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17:35 Герасимчук рассказала, сколько украинских детей украли россияне

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18:50 Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей

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18:00 Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

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17:44 Украинская писательница рассказала, как во Франции относятся к войне в Украине

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14:30 Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что в НАТО втрое больше военных, чем в России. И если РФ нападет хотя бы на одну из стран, то она неизбежно терпит поражение.

Это прокомментировал капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах в эфире Вечір.LIVE.

Сколько военных в НАТО

"Этими цифрами владеет гугл — там написано сколько военных в НАТО. Но это не железобетонная система, она плавающая. Потому что некоторые страны хотят участвовать, некоторые не хотят — у каждого есть свое видение. Даже этот пятый пункт, о котором часто говорится — это тоже добровольно", — сказал Табах.

Он отметил, что сегодня война происходит не за счет количества, поскольку в России явно большее население, больше железа, больше всего.

Мы сейчас видим, как эта война с партизанской, когда российские военные выстроились в колонны, а украинские граждане взяли в руки оружие и сожгли их перешла в окопную войну.

"И теперь мы видим, как она превратилась в будущую войну, где у нас одни дроны и все зависит от их количества и количества РЭБов. И мы видим, что на этом теперь построенная сегодня война и боевые действия ведутся издалека", — отметил капитан.

То есть, российские самолеты подлетают и запускают КАБы, а украинцы могут их отогнать либо системами Patriot, либо F-16, которые Табах надеется увидеть уже летом.

Он отметил, что если Украина может разбить Россию, Финляндия когда-то разбила Советский Союз — НАТО тоже сможет, иначе какой смысл этого Альянса.

"Сегодня сражается не количеством, а качеством воина, его образованием, вооружением и интеграцией с другими войсками", — добавил Табах.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о последствиях задержки с оказанием военной помощи Украине со стороны США.

Также мы писали, что министр обороны Рустем Умеров встретился в Киеве с помощником Столтенберга Скоттом Бреем. Они обсудили вступление Украины в Альянс и положение дел на поле боя.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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