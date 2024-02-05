Сурдоперекладач Нацвідбору Євробачення-2024 поділилася враженнями після фіналу

Цьогоріч фінал Нацвідбору на "Євробачення" вперше супроводжувався перекладом жестовою мовою: розмовні студії перекладала Ольга Буназів, а за адаптацію пісень відповідала Катерина Заботкіна. У ранковому ефірі Ранок.LIVE Ольга розповіла ведучим Діні Бернацькій та Віталію Прудиусу, які відчуття залишились після фіналу пісенного конкурсу та що спонукало її вивчити мову жестів.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Сурдопереклад на Євробаченні-2024

"Я вам скажу навіть не своїми емоціями, а емоціями своїх рідних. У мене є брат і сестра старші з порушенням слуху і, відповідно, я спитала перших: як вам, чи зрозуміло? І сестра каже: "Оль, ти молодець! Я тебе зрозуміла, що ти говориш". Потім почали друзі писати, нечуючі і слабкочуючі. Кажуть: "Ми зрозуміли, що ти говориш, і ми дуже раді, що тепер Нацвідбір Євробачення перекладається і тепер ми можемо теж зрозуміти, про що там іде мова", — поділилася своїми враженнями Ольга Заботкіна.

Жінка розповідає, що почала цікавитися темою сурдоперекладу через особисті обставини, адже її старші брат і сестра мають порушення слуху.

"Нас п'ятеро в сім'ї, старші брат і сестра мають порушення слуху. По якій причині — незрозуміло, батьки мої чуючі. Коли народилася я з чистим слухом, вони спробували мене навчити якихось слів і я виявилися здібною дівчинкою. І все життя по факту в нас була практика, я з ними ходила по лікарях, була їхнім перекладачем", — розповіла Ольга.

Жінка додала, що в Україні поки питання жестової мови розвивається не так швидко, як хотілось би. Втім, у майбутньому ситуація стабілізується, бо вже хоч і повільними темпами, але процес йде. Каже, що це буде суттєвий крок назустріч Європейському союзу.

Нагадаємо, ми розповідали, в яку суму обійшовся державі Нацвідбір "Євробачення-2024".