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Сурдопереводчик Нацотбора Евровидения-2024 поделилась впечатлениями после финала

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В этом году финал Нацотбора на "Евровидение" впервые сопровождался переводом на жестовой язык: разговорные студии переводила Ольга Буназов, а за адаптацию песен отвечала Екатерина Заботкина. В утреннем эфире Ранок.LIVE Ольга рассказала ведущим Дине Бернацкой и Виталию Прудиусу, какие ощущения остались после финала песенного конкурса и что побудило ее выучить язык жестов.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Сурдоперевод на Евровидении-2024

"Я вам скажу даже не своими эмоциями, а эмоциями своих родных. У меня есть брат и сестра старшие с нарушением слуха и, соответственно, я спросила первых: как вам, понятно ли? И сестра говорит: "Оль, ты молодец! Я тебя поняла, что ты говоришь". Потом начали друзья писать, неслышащие и слабослышащие. Говорят: "Мы поняли, что ты говоришь, и мы очень рады, что теперь Нацотбор Евровидения переводится и теперь мы можем тоже понять, о чем идет речь", — поделилась своими впечатлениями Ольга Заботкина.

Женщина рассказывает, что стала интересоваться темой сурдоперевода из-за личных обстоятельств, ведь ее старшие брат и сестра имеют нарушение слуха.

"Нас пятеро в семье, старшие брат и сестра имеют нарушение слуха. По какой причине — непонятно, родители мои слышащие. Когда родилась я с чистым слухом, они попытались меня научить каким-то словам и я оказались способной девочкой. И всю жизнь по факту у нас была практика, я с ними ходила по врачам, была их переводчиком", — рассказала Ольга.

Женщина добавила, что в Украине пока вопрос жестового языка развивается не так быстро, как хотелось бы. Впрочем, в будущем ситуация стабилизируется, потому что уже хоть и медленными темпами, но процесс идет. Говорит, что это будет существенным шагом навстречу Европейскому союзу.

Напомним, мы рассказывали, в какую сумму обошелся государству Нацотбор "Евровидения-2024" .

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12:21 Первые леди Украины и Германии посетили клинику "Шарите", где лечат эвакуированных украинцев

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08:13 Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и их семьям

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