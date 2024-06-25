Суд над Тищенком та причина аварії на синій гілці метро Києва — етер Вечір.LIVE

У народного депутата Миколи Тищенка провели обшуки працівники Державного бюро розслідувань. Водночас мер Києва Віталій Кличко назвав причину аварії на синій гілці метро Києва.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогоднішній день багатий на важливі події:
- Обшуки ДБР у Миколи Тищенка та суд над нардепом;
- Кличко назвав причину аварії на синій гілці метро Києва;
- Аспіранти 2022 року складатимуть держіспити для перевірки знань;
- Студентів зобовʼязали проходити військовий вишкіл;
- МКС видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова;
- Південна Корея не обмежуватиме себе в допомозі Україні, якщо Росія передасть зброю КНДР.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;
- доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
- генерал-майор запасу Сергій Кривонос;
- головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.
Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, перед засіданням суду народний депутат Микола Тищенко заявив про те, що всі дії він погоджував з керівництвом.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський повідомив про початок фактичних переговорів про членство України в Європейському Союзі.