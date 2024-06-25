Суд над Тищенком та причина аварії на синій гілці метро Києва — етер Вечір.LIVE

У народного депутата Миколи Тищенка провели обшуки працівники Державного бюро розслідувань. Водночас мер Києва Віталій Кличко назвав причину аварії на синій гілці метро Києва.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

Обшуки ДБР у Миколи Тищенка та суд над нардепом;

Кличко назвав причину аварії на синій гілці метро Києва;

Аспіранти 2022 року складатимуть держіспити для перевірки знань;

Студентів зобовʼязали проходити військовий вишкіл;

МКС видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова;

Південна Корея не обмежуватиме себе в допомозі Україні, якщо Росія передасть зброю КНДР.

Гості сьогоднішнього ефіру:

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;

доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

генерал-майор запасу Сергій Кривонос;

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, перед засіданням суду народний депутат Микола Тищенко заявив про те, що всі дії він погоджував з керівництвом.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський повідомив про початок фактичних переговорів про членство України в Європейському Союзі.