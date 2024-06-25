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Суд над Тищенком та причина аварії на синій гілці метро Києва — етер Вечір.LIVE

Суд над Тищенком та причина аварії на синій гілці метро Києва — етер Вечір.LIVE

25 червня 2024 р. 17:50

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17:50 Суд над Тищенком та причина аварії на синій гілці метро Києва — етер Вечір.LIVE

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17:50 Суд над Тищенком та причина аварії на синій гілці метро Києва — етер Вечір.LIVE

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15:14 У ДПСУ повідомили про успішне відбиття атаки ворога на Сіверському напрямку

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13:16 Новий "хлопок" у РФ та обшуки у Тищенка, — ефір День.LIVE

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12:01 Єдина країна, яка змінює правила під час вступної кампанії — експерт розкритикував дії МОН

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23:42 Нардеп пояснив, в чому особливість російських ударів по українських ТЕС

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У народного депутата Миколи Тищенка провели обшуки працівники Державного бюро розслідувань. Водночас мер Києва Віталій Кличко назвав причину аварії на синій гілці метро Києва.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події: 

  • Обшуки ДБР у Миколи Тищенка та суд над нардепом;
  • Кличко назвав причину аварії на синій гілці метро Києва;
  • Аспіранти 2022 року складатимуть держіспити для перевірки знань;
  • Студентів зобовʼязали проходити військовий вишкіл;
  • МКС видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова;
  • Південна Корея не обмежуватиме себе в допомозі Україні, якщо Росія передасть зброю КНДР.

 Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;
  • доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
  • генерал-майор запасу Сергій Кривонос;
  • головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, перед засіданням суду народний депутат Микола Тищенко заявив про те, що всі дії він погоджував з керівництвом

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський повідомив про початок фактичних переговорів про членство України в Європейському Союзі.

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17:43 Кабмін звільнив з посади голову Вінницької ОВА Сергія Борзова — подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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