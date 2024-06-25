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Суд над Тищенко и причина аварии на синей ветке метро Киева — эфир Вечір.LIVE

Суд над Тищенко и причина аварии на синей ветке метро Киева — эфир Вечір.LIVE

25 июня 2024 г. 17:50

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17:50 Суд над Тищенко и причина аварии на синей ветке метро Киева — эфир Вечір.LIVE

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13:16 Новый "хлопок" в РФ и обыски у Тищенко, — эфир День.LIVE

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19:29 Ракетный удар по Одессе, новый глава Госохраны и зимний блекаут — главные новости 24 июня

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17:44 План Зеленского и теракты в России — эфир Вечір.

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Суд над Тищенко и причина аварии на синей ветке метро Киева — эфир Вечір.LIVE

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15:14 В ГПСУ сообщили об успешном отражении атаки врага на Северском направлении

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13:16 Новый "хлопок" в РФ и обыски у Тищенко, — эфир День.LIVE

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12:01 Единственная страна, меняющая правила во время вступительной кампании — эксперт раскритиковал МОН

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00:58 Глава Центра стратегических исследований объяснил, почему Венгрия блокирует помощь Украине

24 июня 2024
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23:42 Нардеп объяснил, в чем особенность российских ударов по украинским ТЭС

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22:51 Евро-2024, марш друзей Украины и инициатива Bake for Ukraine — новости из Германии

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21:44 Жовниренко ответил, когда нужно уничтожить Крымский мост

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19:29 Ракетный удар по Одессе, новый глава Госохраны и зимний блекаут — главные новости 24 июня

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17:44 План Зеленского и теракты в России — эфир Вечір.

У народного депутата Николая Тищенко провели обыски работники Государственного бюро расследований. В то же время мэр Киева Виталий Кличко назвал причину аварии на синей ветке метро Киева.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат на важные события:

  • Обыски ДБР у Николая Тищенко и суд над нардепом;
  • Кличко назвал причину аварии на синей ветке метро Киева;
  • Аспиранты 2022 будут сдавать госэкзамены для проверки знаний;
  • Студентов обязали проходить военную обучение;
  • МКС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова;
  • Южная Корея не будет ограничивать себя в Украине, если Россия передаст оружие КНДР.

Гости сегодняшнего эфира:

  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • генерал-майор запаса Сергей Кривонос;
  • главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс.

Напомним, во вторник, 25 июня, перед заседанием суда народный депутат Николай Тищенко заявил, что все действия он согласовывал с руководством.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале фактических переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.

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17:43 Кабмин уволил с должности главу Винницкой ОВА Сергея Борзова — подробности

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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