Суд над Тищенко и причина аварии на синей ветке метро Киева — эфир Вечір.LIVE

У народного депутата Николая Тищенко провели обыски работники Государственного бюро расследований. В то же время мэр Киева Виталий Кличко назвал причину аварии на синей ветке метро Киева.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат на важные события:

Обыски ДБР у Николая Тищенко и суд над нардепом;

Кличко назвал причину аварии на синей ветке метро Киева;

Аспиранты 2022 будут сдавать госэкзамены для проверки знаний;

Студентов обязали проходить военную обучение;

МКС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова;

Южная Корея не будет ограничивать себя в Украине, если Россия передаст оружие КНДР.

Гости сегодняшнего эфира:

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

генерал-майор запаса Сергей Кривонос;

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс.

Напомним, во вторник, 25 июня, перед заседанием суда народный депутат Николай Тищенко заявил, что все действия он согласовывал с руководством.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале фактических переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.