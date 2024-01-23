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Суд арештував Гринкевича, а хакери залишили Путіна без інтернету — новини 23 січня

23 січня 2024 р. 19:00

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7 грудня 2023
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08:00 День цивільного пілота — Долінце про відновлення авіасполучень в Україні

6 грудня 2023
Text

18:22 Пішов у країну Кобзона — Тищенко про смерть Киви та його диверсійну діяльність

Text

17:45 У "Слузі народу" прокоментували смерть зрадника Киви

Text

13:45 Заява Єрмака, День ЗСУ та гроші від США — новини 6 рудня

Text

11:35 Як перемогти Україні та грамотно провести мобілізацію — інтерв'ю з Євгеном Диким

Text

10:31 Кияни привітали військових з Днем Збройних сил України

5 грудня 2023
Text

15:09 День Святого Миколая — коли кияни планують відзначати свято

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14:24 ЄС обмежує імпорт з України та нова українська зброя — новини 5 грудня

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У ДБР впевнені, що Роман Гринкевич таки намагався втекти за кордон, бізнесмену Ігорю Мазепі суттєво зменшили розмір застави, а в Україні поширюється новий різновид коронавірусу. Останні новини України за 23 січня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Арешт Гринкевича молодшого — нові деталі справи

У випуску новин ви дізнаєтеся:

  • Новий різновид коронавірусу "омікрон" вже в Україні.
  • Справа Гринкевича молодшого — у ДБР впевнені, що він намагався втекти за кордон. 
  • Бізнесменові Мазепі суттєво знизили заставу.
  • Наслідки ракетного удару по Україні — рятувальники вже завершили пошукові роботи. 
  • НАТО продовжить стримувати РФ.
  • Польща зупинила розслідування падіння ракети з України. 
  • Українські хакери залишили без інтернету адміністрацію Путіна
  • ЦРУ намагається заохочити росіян. 

Нагадаємо, донька львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Ольга — вперше прокоментувала скандал навколо своєї родини. Вона назвала все брехнею та маніпуляцією.

Додамо, що після обшуків у фігурантів справи Гринкевичів щодо закупівель одягу та білизни для ЗСУ, син львівського бізнесмена Роман не ночував удома. В середині січня він три дні таємно перебував у Києві.

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11:05 У Києві зафіксували випадок ботулізму — киян попередили про небезпеку

11:03 Кірбі заявив про намір Росії ракетними атаками виснажити українську ППО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:59 Шовковський зробив зміну в Динамо, яка допоможе у боротьбі за титул

10:58 За кожним користувачем Meta стежать тисячі компаній — нове дослідження

10:50 ЗСУ знищили за добу понад 200 ворожих БпЛА, — Тарнавський

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14:24 ЄС обмежує імпорт з України та нова українська зброя — новини 5 грудня

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