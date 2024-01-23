Суд арештував Гринкевича, а хакери залишили Путіна без інтернету — новини 23 січня

У ДБР впевнені, що Роман Гринкевич таки намагався втекти за кордон, бізнесмену Ігорю Мазепі суттєво зменшили розмір застави, а в Україні поширюється новий різновид коронавірусу. Останні новини України за 23 січня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".
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Арешт Гринкевича молодшого — нові деталі справи
У випуску новин ви дізнаєтеся:
- Новий різновид коронавірусу "омікрон" вже в Україні.
- Справа Гринкевича молодшого — у ДБР впевнені, що він намагався втекти за кордон.
- Бізнесменові Мазепі суттєво знизили заставу.
- Наслідки ракетного удару по Україні — рятувальники вже завершили пошукові роботи.
- НАТО продовжить стримувати РФ.
- Польща зупинила розслідування падіння ракети з України.
- Українські хакери залишили без інтернету адміністрацію Путіна
- ЦРУ намагається заохочити росіян.
Нагадаємо, донька львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Ольга — вперше прокоментувала скандал навколо своєї родини. Вона назвала все брехнею та маніпуляцією.
Додамо, що після обшуків у фігурантів справи Гринкевичів щодо закупівель одягу та білизни для ЗСУ, син львівського бізнесмена Роман не ночував удома. В середині січня він три дні таємно перебував у Києві.