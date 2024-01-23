Суд арестовал Гринкевича, а хакеры оставили Путина без интернета — новости 23 января

В ДБР уверены, что Роман Гринкевич пытался сбежать за границу, бизнесмену Игорю Мазепе существенно уменьшили размер залога, а в Украине распространяется новая разновидность коронавируса. Последние новости Украины за 23 января рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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Арест Гринкевича младшего — новые детали дела

В выпуске новостей вы узнаете:

Новая разновидность коронавируса "омикрон" уже в Украине.

Дело Гринкевича младшего — в ДБР уверены, что он пытался скрыться за границу.

Бизнесмену Мазепе существенно снизили залог.

Последствия ракетного удара по Украине спасатели уже завершили поисковые работы.

НАТО продолжит удерживать РФ.

Польша приостановила расследование падения ракеты из Украины.

Украинские хакеры оставили без интернета администрацию Путина

ЦРУ пытается поощрить россиян.

Напомним, дочь львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — Ольга — впервые прокомментировала скандал вокруг своей семьи. Она назвала все ложью и манипуляцией.

Добавим, что после обысков у фигурантов дела Гринкевичей по поводу закупок одежды и белья для ВСУ, сын львовского бизнесмена Роман не ночевал дома. В середине января он три дня тайно находился в Киеве.