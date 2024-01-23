Суд арестовал Гринкевича, а хакеры оставили Путина без интернета — новости 23 января

В ДБР уверены, что Роман Гринкевич пытался сбежать за границу, бизнесмену Игорю Мазепе существенно уменьшили размер залога, а в Украине распространяется новая разновидность коронавируса. Последние новости Украины за 23 января рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".
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Арест Гринкевича младшего — новые детали дела
В выпуске новостей вы узнаете:
- Новая разновидность коронавируса "омикрон" уже в Украине.
- Дело Гринкевича младшего — в ДБР уверены, что он пытался скрыться за границу.
- Бизнесмену Мазепе существенно снизили залог.
- Последствия ракетного удара по Украине спасатели уже завершили поисковые работы.
- НАТО продолжит удерживать РФ.
- Польша приостановила расследование падения ракеты из Украины.
- Украинские хакеры оставили без интернета администрацию Путина
- ЦРУ пытается поощрить россиян.
Напомним, дочь львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — Ольга — впервые прокомментировала скандал вокруг своей семьи. Она назвала все ложью и манипуляцией.
Добавим, что после обысков у фигурантов дела Гринкевичей по поводу закупок одежды и белья для ВСУ, сын львовского бизнесмена Роман не ночевал дома. В середине января он три дня тайно находился в Киеве.