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Суд арестовал Гринкевича, а хакеры оставили Путина без интернета — новости 23 января

23 января 2024 г. 19:00

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19:00 Суд арестовал Гринкевича, а хакеры оставили Путина без интернета — новости 23 января

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19:00 Суд арестовал Гринкевича, а хакеры оставили Путина без интернета — новости 23 января

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12:30 Последствия ракетного удара РФ по Украине — последние новости 23 января

7 декабря 2023
Text

08:00 День гражданского пилота — Долинце о возобновлении авиасообщений в Украине

6 декабря 2023
Text

18:22 Ушел в страну Кобзона — Тищенко о смерти Кивы и его диверсионной деятельности

Text

17:45 В "Слуге народа" прокомментировали смерть предателя Кивы

Text

13:45 Заявление Ермака, День ВСУ и деньги от США — новости 6 рудня

Text

11:35 Как победить Украине и грамотно провести мобилизацию — интервью с Евгением Диким

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10:31 Киевляне поздравили военных с Днем Вооруженных сил Украины

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В ДБР уверены, что Роман Гринкевич пытался сбежать за границу, бизнесмену Игорю Мазепе существенно уменьшили размер залога, а в Украине распространяется новая разновидность коронавируса. Последние новости Украины за 23 января рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Арест Гринкевича младшего — новые детали дела

В выпуске новостей вы узнаете:

  • Новая разновидность коронавируса "омикрон" уже в Украине.
  • Дело Гринкевича младшего — в ДБР уверены, что он пытался скрыться за границу.
  • Бизнесмену Мазепе существенно снизили залог.
  • Последствия ракетного удара по Украине спасатели уже завершили поисковые работы.
  • НАТО продолжит удерживать РФ.
  • Польша приостановила расследование падения ракеты из Украины.
  • Украинские хакеры оставили без интернета администрацию Путина
  • ЦРУ пытается поощрить россиян.

Напомним, дочь львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — Ольга — впервые прокомментировала скандал вокруг своей семьи. Она назвала все ложью и манипуляцией.

Добавим, что после обысков у фигурантов дела Гринкевичей по поводу закупок одежды и белья для ВСУ, сын львовского бизнесмена Роман не ночевал дома. В середине января он три дня тайно находился в Киеве.

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11:25 Новая помощь от международной организации ACTED — кто получит 3,6 тыс. грн

11:20 Сотни одесситов остались без воды — перечень адресов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:18 Разрушено научное учреждение — в ОВА показали последствия обстрела Харькова

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