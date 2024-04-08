Сценарії кінця війни та що чекає на Росію та світ — Олександр Алфьоров в ефірі Новини.LIVE

Гість вечірньої студії Новини.LIVE — офіцер ЗСУ та історик Олександр Алфьоров. Тема ефіру — ймовірні сценарії кінця війни та що чекає на Росію та світ після її завершення.

Переглянути ефір можна о 20:20 за посиланням.

Ефір Новини.LIVE з Олександром Алфьоровим

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

переписування історії;

Іван Мазепа та українські олігархи;

як трансформується суспільство в Україні після війни;

чому суспільство сильніше за владу;

сценарії завершення війни;

доля Росії та світу на геополітичній карті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швейцарія має намір провести мирну конференцію щодо України в середині червня, де можуть взяти участь Індія, Бразилія, ПАР та Саудівська Аравія.

Водночас радник експрезидента США Дональда Трампа Джейсон Міллер назвав "фейком" повідомлення про те, що провідний кандидат на посаду президента країни має план покласти край війні в Україні, змусивши Київ віддати Москві окуповані території.