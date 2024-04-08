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Сценарії кінця війни та що чекає на Росію та світ — Олександр Алфьоров в ефірі Новини.LIVE

Сценарії кінця війни та що чекає на Росію та світ — Олександр Алфьоров в ефірі Новини.LIVE

08 квітня 2024 р. 20:19

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20:19 Сценарії кінця війни та що чекає на Росію та світ — Олександр Алфьоров в ефірі Новини.LIVE

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19:00 Пономарьов пояснив, чому ця війна закінчиться не в Україні, а у Москві

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18:31 Коли чекати наступного масового обстрілу України — Олександр Коваленко в ефірі Новини.LIVE

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15:22 В Україні слід реформувати ринок електроенергії — експерт назвав мету

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14:16 Військовий розповів, які проблеми створює відсутність мобілізаційного ресурсу в Україні

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13:58 Експерти розповіли, як примусові дії ТЦК руйнують мотивацію до мобілізації

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12:46 Нардеп розповів, коли Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію

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12:13 Удари по ЗАЕС — експерт розповів, чи становлять обстріли реальну небезпеку

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11:07 Нардеп розповів про ймовірність введення західних військ в Україну

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20:55 В ЗСУ закликали відправити працівників ТЦК СП на фронт — боєць ошелешив заявою

Text

20:19 Сценарії кінця війни та що чекає на Росію та світ — Олександр Алфьоров в ефірі Новини.LIVE

Text

19:00 Пономарьов пояснив, чому ця війна закінчиться не в Україні, а у Москві

Text

18:31 Коли чекати наступного масового обстрілу України — Олександр Коваленко в ефірі Новини.LIVE

Text

15:22 В Україні слід реформувати ринок електроенергії — експерт назвав мету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:16 Військовий розповів, які проблеми створює відсутність мобілізаційного ресурсу в Україні

Text

13:58 Експерти розповіли, як примусові дії ТЦК руйнують мотивацію до мобілізації

Text

12:46 Нардеп розповів, коли Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію

Text

12:13 Удари по ЗАЕС — експерт розповів, чи становлять обстріли реальну небезпеку

Text

11:07 Нардеп розповів про ймовірність введення західних військ в Україну

Гість вечірньої студії Новини.LIVE — офіцер ЗСУ та історик Олександр Алфьоров. Тема ефіру — ймовірні сценарії кінця війни та що чекає на Росію та світ після її завершення.

Переглянути ефір можна о 20:20 за посиланням

Ефір Новини.LIVE з Олександром Алфьоровим

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

  • переписування історії;
  • Іван Мазепа та українські олігархи;
  • як трансформується суспільство в Україні після війни;
  • чому суспільство сильніше за владу;
  • сценарії завершення війни;
  • доля Росії та світу на геополітичній карті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швейцарія має намір провести мирну конференцію щодо України в середині червня, де можуть взяти участь Індія, Бразилія, ПАР та Саудівська Аравія.

Водночас радник експрезидента США Дональда Трампа Джейсон Міллер назвав "фейком" повідомлення про те, що провідний кандидат на посаду президента країни має план покласти край війні в Україні, змусивши Київ віддати Москві окуповані території. 

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21:00 Сонячне затемнення та як воно впливає на львів'ян — опитування

20:53 Без чого Україна може програти війну з Росією — відповідь Зеленського

20:05 Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску доведеться затриматися цього вечора

19:59 Ситуація в Харкові та необхідність виробництва дронів — вечірнє звернення Зеленського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:47 Ексфутболіст Ващук розповів, чи допомагає Зінченко військовим

19:42 На Одещині судитимуть неповнолітнього, який вбив матір та молодшу сестру

19:20 Українські воїни знищили замаскований ворожий склад поблизу Кліщіївки

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20:55 В ЗСУ закликали відправити працівників ТЦК СП на фронт — боєць ошелешив заявою

Text

20:19 Сценарії кінця війни та що чекає на Росію та світ — Олександр Алфьоров в ефірі Новини.LIVE

Text

19:00 Пономарьов пояснив, чому ця війна закінчиться не в Україні, а у Москві

Text

18:31 Коли чекати наступного масового обстрілу України — Олександр Коваленко в ефірі Новини.LIVE

Text

15:22 В Україні слід реформувати ринок електроенергії — експерт назвав мету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:16 Військовий розповів, які проблеми створює відсутність мобілізаційного ресурсу в Україні

Text

13:58 Експерти розповіли, як примусові дії ТЦК руйнують мотивацію до мобілізації

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