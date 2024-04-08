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Сценарии конца войны и что ждет Россию и мир — Александр Алферов в эфире Новини.LIVE

Сценарии конца войны и что ждет Россию и мир — Александр Алферов в эфире Новини.LIVE

8 апреля 2024 г. 20:19

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Новость с фото

20:23 В ВСУ призвали отправить работников ТЦК СП на фронт — боец ошарашил заявлением

Text

20:19 Сценарии конца войны и что ждет Россию и мир — Александр Алферов в эфире Новини.LIVE

Text

19:00 Пономарев объяснил, почему эта война закончится не в Украине, а в Москве

Text

18:31 Когда ждать следующего массового обстрела Украины — Александр Коваленко в эфире Новини.LIVE

Text

15:22 В Украине следует реформировать рынок электроэнергии — эксперт назвал цель

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:16 Военный рассказал, какие проблемы создает отсутствие мобилизационного ресурса в Украине

Text

13:58 Эксперты рассказали, как принудительные действия ТЦК разрушают мотивацию к мобилизации

Text

12:46 Нардеп рассказал, когда Парламент проголосует за законопроект о мобилизации

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12:13 Удары по ЗАЭС — эксперт рассказал, составляют ли обстрелы реальную опасность

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11:07 Нардеп рассказал о вероятности введения западных войск в Украину

Гость вечерней студии Новини.LIVE — офицер ВСУ и историк Александр Алферов. Тема эфира — вероятные сценарии конца войны и что ожидает Россию и мир после ее завершения.

Посмотреть эфир можно в 20:20 по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Александром Алферовым

Дискуссионные темы с ведущей канала, Юлией Литвиненко:

  • переписывание истории;
  • Иван Мазепа и украинские олигархи;
  • как трансформируется общество в Украине после войны;
  • почему общество сильнее власти;
  • сценарии завершения войны;
  • судьба России и мира на геополитической карте.

Напомним, ранее стало известно, что Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине в середине июня, где могут принять участие Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия.

В то же время советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал "фейком" сообщение о том, что у ведущего кандидата на пост президента страны есть план положить конец войне в Украине, заставив Киев отдать Москве оккупированные территории.

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20:19 Сценарии конца войны и что ждет Россию и мир — Александр Алферов в эфире Новини.LIVE

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19:47 Экс-футболист Ващук рассказал, помогает ли Зинченко военным

19:42 В Одесской области будут судить несовершеннолетнего, который убил мать и младшую сестру

19:20 Украинские воины уничтожили замаскированный вражеский склад вблизи Клещеевки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:15 Во Львове жена главного полицейского купила дорогой автомобиль всего за 5000 грн

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20:23 В ВСУ призвали отправить работников ТЦК СП на фронт — боец ошарашил заявлением

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20:19 Сценарии конца войны и что ждет Россию и мир — Александр Алферов в эфире Новини.LIVE

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19:00 Пономарев объяснил, почему эта война закончится не в Украине, а в Москве

Text

18:31 Когда ждать следующего массового обстрела Украины — Александр Коваленко в эфире Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:16 Военный рассказал, какие проблемы создает отсутствие мобилизационного ресурса в Украине

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12:46 Нардеп рассказал, когда Парламент проголосует за законопроект о мобилизации

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11:07 Нардеп рассказал о вероятности введения западных войск в Украину