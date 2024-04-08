Сценарии конца войны и что ждет Россию и мир — Александр Алферов в эфире Новини.LIVE

Гость вечерней студии Новини.LIVE — офицер ВСУ и историк Александр Алферов. Тема эфира — вероятные сценарии конца войны и что ожидает Россию и мир после ее завершения.

Посмотреть эфир можно в 20:20 по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Александром Алферовым

Дискуссионные темы с ведущей канала, Юлией Литвиненко:

переписывание истории;

Иван Мазепа и украинские олигархи;

как трансформируется общество в Украине после войны;

почему общество сильнее власти;

сценарии завершения войны;

судьба России и мира на геополитической карте.

Напомним, ранее стало известно, что Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине в середине июня, где могут принять участие Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия.

В то же время советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал "фейком" сообщение о том, что у ведущего кандидата на пост президента страны есть план положить конец войне в Украине, заставив Киев отдать Москве оккупированные территории.