Стеження за журналістами Bihus.Info та агентурна мережа ФСБ – головні події дня в ефірі Новини.LIVE

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану, слідство у "вугільній справі", в якій фігурує Петро Порошенко, завершено і хто стежив за журналістами Bihus.Info. Про це і не лише розповість Вадим Ярошенко у новому випуску Просто Новини від 6 лютого на каналі Новини.LIVE
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Головні події за 6 лютого
Ведучий Вадим Ярошенко розповість про головні події за 6 лютого:
- Журналісти з Bihus.Info встановили, що за ними стежили співробітники СБУ;
- Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів;
- СБУ знешкодила агентурну мережу на російському ФСБ;
- Перший транш за довгостроковою програмою фінансування від ЄС;
- Візит високопоставленого представника ЄС із питань зовнішньої політики;
- Візит голови МАГАТЕ до Києва;
- Корупційні ризики законопроєкту щодо мобілізації.
Про це і не тільки дивіться у випуску Просто Новини на Новини.LIVE
Нагадаємо, у січні в мережі поширилося відео, на якому оператори Bihus.Info під час новорічного корпоративу нібито вживали наркотики. Засновник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що звільнив їх. А згодом розповів, що за членами команди стежили близько року.
Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко зареєстрував альтернативний законопроєкт щодо мобілізації. Нардеп пропонує проводити демобілізацію після 18 місяців служби, а звільнення протягом трьох місяців після подачі рапорту за власним бажанням.