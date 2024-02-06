Стеження за журналістами Bihus.Info та агентурна мережа ФСБ – головні події дня в ефірі Новини.LIVE

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану, слідство у "вугільній справі", в якій фігурує Петро Порошенко, завершено і хто стежив за журналістами Bihus.Info. Про це і не лише розповість Вадим Ярошенко у новому випуску Просто Новини від 6 лютого на каналі Новини.LIVE

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Головні події за 6 лютого

Ведучий Вадим Ярошенко розповість про головні події за 6 лютого:

Журналісти з Bihus.Info встановили, що за ними стежили співробітники СБУ;

Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів;

СБУ знешкодила агентурну мережу на російському ФСБ;

Перший транш за довгостроковою програмою фінансування від ЄС;

Візит високопоставленого представника ЄС із питань зовнішньої політики;

Візит голови МАГАТЕ до Києва;

Корупційні ризики законопроєкту щодо мобілізації.

Про це і не тільки дивіться у випуску Просто Новини на Новини.LIVE

Нагадаємо, у січні в мережі поширилося відео, на якому оператори Bihus.Info під час новорічного корпоративу нібито вживали наркотики. Засновник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що звільнив їх. А згодом розповів, що за членами команди стежили близько року.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко зареєстрував альтернативний законопроєкт щодо мобілізації. Нардеп пропонує проводити демобілізацію після 18 місяців служби, а звільнення протягом трьох місяців після подачі рапорту за власним бажанням.