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Слежка за журналистами Bihus.Info и агентурная сеть ФСБ – главные события дня в эфире Новини.LIVE

6 февраля 2024 г. 20:04

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20:30 Журналисты под прицелом СБУ и громкие заявления Зеленского о перезагрузке власти — эфир Новини.LIVE

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20:16 Новый законопроект о мобилизации — какие риски включает в себя документ

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Новость с видео

20:04Слежка за журналистами Bihus.Info и агентурная сеть ФСБ – главные события дня в эфире Новини.LIVE

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19:40 Кто может стать достойной заменой Залужному и когда Украина получит помощь от США — ефир

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19:15 Кадровые изменения затронут не только армию, но и правительство — политолог

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19:05Переговоры Украины с Россией и стоит ли ожидать перемирия в 2024 году — эфир Новини.LIVE

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18:35 Военный рассказал, как скандал с Маркусом повлиял на боеспособность 47 ОМБр

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17:45 "Дія" празднует четыре года — пользуются ли киевляне приложением и что думают о нем

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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16:00 Сколько кораблей Черноморского флота РФ "ушли ко дну" — в ВМС назвали цифру

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Новость с видео

20:30 Журналисты под прицелом СБУ и громкие заявления Зеленского о перезагрузке власти — эфир Новини.LIVE

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20:16 Новый законопроект о мобилизации — какие риски включает в себя документ

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Новость с видео

20:04 Слежка за журналистами Bihus.Info и агентурная сеть ФСБ – главные события дня в эфире Новини.LIVE

Text

19:40 Кто может стать достойной заменой Залужному и когда Украина получит помощь от США — ефир

Text

19:15 Кадровые изменения затронут не только армию, но и правительство — политолог

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:05 Переговоры Украины с Россией и стоит ли ожидать перемирия в 2024 году — эфир Новини.LIVE

Text

18:35 Военный рассказал, как скандал с Маркусом повлиял на боеспособность 47 ОМБр

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17:45 "Дія" празднует четыре года — пользуются ли киевляне приложением и что думают о нем

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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Верховная Рада продлила действие военного положения, следствие в "угольном деле", в котором фигурирует Петр Порошенко завершено и кто следил за журналистами Bihus.Info. Об этом и не только расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске Просто Новости от 6 февраля на канале Новини.LIVE

Прямой эфир смотрите на YouTube-канале.

Главные события за 6 февраля

Ведущий Вадим Ярошенко расскажет о главных событиях за 6 февраля:

  • Журналисты из Bihus.Info установили, что за ними следили сотрудники СБУ;
  • Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней;
  • СБУ обезвредила агентурную сеть на российском ФСБ;
  • Первый транш по долгосрочной программе финансирования от ЕС;
  • Визит высокопоставленного представителя ЕС по вопросам внешней политики;
  • Визит главы МАГАТЭ в Киев;
  • Коррупционные риски законопроекта о мобилизации.

Об этом и не только смотрите в выпуске Просто Новини на Новини.LIVE

Напомним, в январе в сети распространилось видео, на котором операторы Bihus.Info во время новогоднего корпоратива якобы употребляли наркотики. Основатель проекта Bihus.Info Денис Бигус заявил, что уволил их. А позже рассказал, что за членами команды следили около года.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко зарегистрировал альтернативный законопроект о мобилизации. Нардеп предлагает проводить демобилизацию после 18 месяцев службы, а увольнение — в течение трех месяцев после подачи рапорта по собственному желанию.

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