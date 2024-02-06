Слежка за журналистами Bihus.Info и агентурная сеть ФСБ – главные события дня в эфире Новини.LIVE

Верховная Рада продлила действие военного положения, следствие в "угольном деле", в котором фигурирует Петр Порошенко завершено и кто следил за журналистами Bihus.Info. Об этом и не только расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске Просто Новости от 6 февраля на канале Новини.LIVE

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Главные события за 6 февраля

Ведущий Вадим Ярошенко расскажет о главных событиях за 6 февраля:

Журналисты из Bihus.Info установили, что за ними следили сотрудники СБУ;

Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней;

СБУ обезвредила агентурную сеть на российском ФСБ;

Первый транш по долгосрочной программе финансирования от ЕС;

Визит высокопоставленного представителя ЕС по вопросам внешней политики;

Визит главы МАГАТЭ в Киев;

Коррупционные риски законопроекта о мобилизации.

Об этом и не только смотрите в выпуске Просто Новини на Новини.LIVE

Напомним, в январе в сети распространилось видео, на котором операторы Bihus.Info во время новогоднего корпоратива якобы употребляли наркотики. Основатель проекта Bihus.Info Денис Бигус заявил, что уволил их. А позже рассказал, что за членами команды следили около года.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко зарегистрировал альтернативный законопроект о мобилизации. Нардеп предлагает проводить демобилизацию после 18 месяцев службы, а увольнение — в течение трех месяцев после подачи рапорта по собственному желанию.