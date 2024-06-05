Стало відомо, скільки полонених бійців Азову вдалося обміняти за останній рік

За попередній рік із російського полону вдалося повернути лише одну жінку-військовослужбовця з полку "Азов". Решту бійців протягом цього часу не обмінювали.

Про це заявила представниця ГО "Спільнота родин Оленівки", дружина бійця полку "Азов" Анастасія Гондюл в ефірі Вечір.LIVE.

Полонені бійці Азову

За словами Гондюл, востаннє обмін "азовців" відбувся 6 травня 2023 року. Рідні полонених хочуть знати, що саме запропонували російській стороні для обміну і як тоді Росія обґрунтувала ці умови під час виходу захисників із Маріуполя.

"Нашим рідним обіцяли, що вони будуть вільні через 3-4 місяці ... але ці 3-4 місяці перетворилися вже на два роки", — сказала вона.

Гондюл додала, що наразі немає жодної інформації про стан полонених воїнів "Азову", поранення, які вони отримали під час теракту в Оленівці, та де саме їх утримують.

Нагадаємо, основною проблемою в пошуку зниклих безвісти українців є відсутність комунікації з РФ. Країна-агресорка не передає Україні інформацію про те, хто саме перебуває в полоні.

Також ми писали, що 31 травня з ворожої неволі додому повернулися бійці Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонців острова Зміїний.