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Стало відомо, скільки полонених бійців Азову вдалося обміняти за останній рік

Стало відомо, скільки полонених бійців Азову вдалося обміняти за останній рік

05 червня 2024 р. 09:13

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09:13 Стало відомо, скільки полонених бійців Азову вдалося обміняти за останній рік

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08:00 Нова військова поліція, зміна рівня демократії, вступ у НАТО та Саміт миру — ефір Ранок.LIVE

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23:47 На вулицях Києва затопило трамвайні колії та автомобілі

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23:05 Кузик пояснив, чого зараз гостро не вистачає на фронті

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22:33 У Раді пропонують скасувати мобілізацію до 25 років, якщо люди не хочуть воювати, — нардеп Соболєв

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За попередній рік із російського полону вдалося повернути лише одну жінку-військовослужбовця з полку "Азов". Решту бійців протягом цього часу не обмінювали.

Про це заявила представниця ГО "Спільнота родин Оленівки", дружина бійця полку "Азов" Анастасія Гондюл в ефірі Вечір.LIVE.

Полонені бійці Азову

За словами Гондюл, востаннє обмін "азовців" відбувся 6 травня 2023 року. Рідні полонених хочуть знати, що саме запропонували російській стороні для обміну і як тоді Росія обґрунтувала ці умови під час виходу захисників із Маріуполя.

"Нашим рідним обіцяли, що вони будуть вільні через 3-4 місяці ... але ці 3-4 місяці перетворилися вже на два роки", — сказала вона.

Гондюл додала, що наразі немає жодної інформації про стан полонених воїнів "Азову", поранення, які вони отримали під час теракту в Оленівці, та де саме їх утримують.

Нагадаємо, основною проблемою в пошуку зниклих безвісти українців є відсутність комунікації з РФ. Країна-агресорка не передає Україні інформацію про те, хто саме перебуває в полоні.

Також ми писали, що 31 травня з ворожої неволі додому повернулися бійці Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонців острова Зміїний.

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09:06 Розмір житлових субсидій зросте влітку — ПФУ пояснив деталі

09:05 Долар у банках різко впав — що відбувається на ринку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:35 Не буде світла по 10 годин — Попенко попередив українців про складну ситуацію в липні

Text

09:13 Стало відомо, скільки полонених бійців Азову вдалося обміняти за останній рік

Text

08:00 Нова військова поліція, зміна рівня демократії, вступ у НАТО та Саміт миру — ефір Ранок.LIVE

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23:47 На вулицях Києва затопило трамвайні колії та автомобілі

Text

23:05 Кузик пояснив, чого зараз гостро не вистачає на фронті

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22:33 У Раді пропонують скасувати мобілізацію до 25 років, якщо люди не хочуть воювати, — нардеп Соболєв

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21:03 Хто має приїхати з-за кордону до ТЦК і як відключатимуть світло взимку — головні новини 4 червня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:07 Додатковий пакет допомоги для України та спрощена система обміну водійських прав — новини Німеччини

Text

17:50 Опитування українців про ситуацію в країні та хто отримає бронь від мобілізації — ефір Вечір.LIVE