Стало известно, сколько пленных бойцов Азова удалось обменять за последний год

За предыдущий год из российского плена удалось вернуть только одну женщину-военнослужащего из полка "Азов". Остальные бойцы в течение этого времени не обменивались.

Об этом заявила представительница ОО "Спільнота родин Оленівки", жена бойца полка "Азов" Анастасия Гондюл в эфире Вечір.LIVE.

Пленные бойцы Азова

По словам Гондюл, последний раз обмен "азовцев" состоялся 6 мая 2023 года. Родные пленников хотят знать, что именно предложили российской стороне для обмена и как тогда Россия обосновала эти условия при выходе защитников из Мариуполя.

"Нашим родным обещали, что они будут свободны через 3-4 месяца... но эти 3-4 месяца превратились уже в два года", — сказала она.

Гондюл добавила, что пока нет никакой информации о состоянии пленных воинов "Азова", ранениях, которые они получили во время теракта в Еленовке, и где именно их удерживают.

Напомним, основной проблемой в поиске пропавших без вести украинцев является отсутствие коммуникации с РФ. Страна-агрессор не передает Украине информацию о том, кто находится в плену.

Также мы писали, что 31 мая из вражеской неволи домой вернулись бойцы Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках острова Змеиный.