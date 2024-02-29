Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку

У Держенергонагляді розповіли, що Україні вдалося пройти зимовий опалювальний сезон без відключень електроенергії. Цьому посприяли декілька чинників.

Про це розповів голова відомства Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

Чому взимку не було відключень електрики

Так, за словами Слободяна, відключень електрики не було, зокрема, через:

значне посилення ППО електроенергетичних об'єктів;

масштабну ремонтну кампанію;

зміну тактики росіян, які втратили надію організувати тотальний блекаут.

Що стосується останнього пункту, голова Держенергонагляду зазначив, що цієї зими ворог здебільшого зосередився на точкових ударах по енергетичних та промислових об'єктах у прифронтових регіонах.

Нагадаємо, що в Україні, згідно з рішенням уряду, громадянам з лютого 2024 року припинили надання житлово-комунальних послуг за заборгованість, яку накопичили під час війни. Водночас, частині українців спишуть борги.

Ми також писали про те, що в Україні громадянам, у яких утворилася заборгованість за електричну енергію, почали припиняти надання послуги. Відомо, що для відновлення недостатньо просто оплатити борг.