Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку

У Держенергонагляді розповіли, що Україні вдалося пройти зимовий опалювальний сезон без відключень електроенергії. Цьому посприяли декілька чинників.
Про це розповів голова відомства Руслан Слободян в ефірі телемарафону.
Чому взимку не було відключень електрики
Так, за словами Слободяна, відключень електрики не було, зокрема, через:
- значне посилення ППО електроенергетичних об'єктів;
- масштабну ремонтну кампанію;
- зміну тактики росіян, які втратили надію організувати тотальний блекаут.
Що стосується останнього пункту, голова Держенергонагляду зазначив, що цієї зими ворог здебільшого зосередився на точкових ударах по енергетичних та промислових об'єктах у прифронтових регіонах.
Нагадаємо, що в Україні, згідно з рішенням уряду, громадянам з лютого 2024 року припинили надання житлово-комунальних послуг за заборгованість, яку накопичили під час війни. Водночас, частині українців спишуть борги.
Ми також писали про те, що в Україні громадянам, у яких утворилася заборгованість за електричну енергію, почали припиняти надання послуги. Відомо, що для відновлення недостатньо просто оплатити борг.