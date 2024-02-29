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Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку

Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку

29 лютого 2024 р. 15:36

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15:36 Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку

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15:01 Військовий запропонував зменшити призовний вік до 23 років

Text

14:25 Чи може рекрутинг замінити мобілізацію — пояснення військового

Text

13:45 У Раді відповіли, чи можливе повне закриття кордону з Польщею

Text

13:05 Чому вихід на кордони 1991-го не припинить війну в Україні — журналіст відповів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:34 Підвищення штрафів за ухилення від мобілізації — Дикий пояснив, чому це важливо

Text

12:01 У ЗСУ прокоментували загибель воїнів 73-го морського центру ССО

Text

11:34 Дикий пояснив, для чого потрібен аудит армії й чому не всі мають бути на фронті

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11:02 Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

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У Держенергонагляді розповіли, що Україні вдалося пройти зимовий опалювальний сезон без відключень електроенергії. Цьому посприяли декілька чинників. 

Про це розповів голова відомства Руслан Слободян в ефірі телемарафону. 

Чому взимку не було відключень електрики

Так, за словами Слободяна, відключень електрики не було, зокрема, через:

  • значне посилення ППО електроенергетичних об'єктів;
  • масштабну ремонтну кампанію;
  • зміну тактики росіян, які втратили надію організувати тотальний блекаут.

Що стосується останнього пункту, голова Держенергонагляду зазначив, що цієї зими ворог здебільшого зосередився на точкових ударах по енергетичних та промислових об'єктах у прифронтових регіонах. 

Нагадаємо, що в Україні, згідно з рішенням уряду, громадянам з лютого 2024 року припинили надання житлово-комунальних послуг за заборгованість, яку накопичили під час війни. Водночас, частині українців спишуть борги.

Ми також писали про те, що в Україні громадянам, у яких утворилася заборгованість за електричну енергію, почали припиняти надання послуги. Відомо, що для відновлення недостатньо просто оплатити борг.

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15:55 Співробітників Одеської міськради запідозрили у вивезенні ухилянтів — ЗМІ

15:45 Європарламент закликав країни ЄС підтримувати Україну зброєю до перемоги

15:19 Ліміти на зняття готівки в банкоматах — які обмеження встановили банки України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:15 Робота портів Великої Одеси не зупиняється — що відомо про експорт

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:34 Підвищення штрафів за ухилення від мобілізації — Дикий пояснив, чому це важливо

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