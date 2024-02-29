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Стало известно, как Украине удалось избежать отключений света зимой

Стало известно, как Украине удалось избежать отключений света зимой

29 февраля 2024 г. 15:36

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15:36 Стало известно, как Украине удалось избежать отключений света зимой

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15:36 Стало известно, как Украине удалось избежать отключений света зимой

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15:01 Военный предложил снизить призывной возраст до 23 лет

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14:25 Может ли рекрутинг заменить мобилизацию — объяснение военного

Text

13:45 В Раде ответили, возможно ли полное закрытие границы с Польшей

Text

13:05 Почему выход на границы 1991-го не прекратит войну в Украине — журналист ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:34 Повышение штрафов за уклонение от мобилизации — Дикий объяснил, почему это важно

Text

12:01 В ВСУ прокомментировали гибель воинов 73-го морского центра ССО

Text

11:34 Дикий объяснил, для чего нужен аудит армии и почему не все должны быть на фронте

Text

11:02 Гуменюк рассказала, как сбивание Су-34 повлияло на оккупантов

Text

10:17 Отправят ли войска НАТО в Украину — ответ Пентагона

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В Госэнергонадзоре рассказали, что Украине удалось пройти зимний отопительный сезон без отключений электроэнергии. Этому способствовало несколько факторов.

Об этом рассказал глава ведомства Руслан Слободян в эфире телемарафона.

Почему зимой не было отключений электричества

Так, по словам Слободяна, отключений электричества не было, в частности, из-за:

  • значительного усиления ПВО электроэнергетических объектов;
  • масштабной ремонтной кампании;
  • смены тактики россиян, которые отчаялись организовать тотальный блекаут.

Что касается последнего пункта, глава Госэнергонадзора отметил, что этой зимой враг в основном сосредоточился на точечных ударах по энергетическим и промышленным объектам в прифронтовых регионах.

Напомним, что в Украине согласно решению правительства гражданам с февраля 2024 года прекратили предоставление жилищно-коммунальных услуг за задолженность, которую накопили во время войны. В то же время, в части украинцев спишут долги.

Мы также писали, что в Украине гражданам, у которых образовалась задолженность за электрическую энергию, начали прекращать предоставление услуги. Известно, что для восстановления недостаточно просто оплатить долг.

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15:19 Лимиты на снятие наличных в банкоматах — какие ограничения установили банки Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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