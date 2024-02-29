Стало известно, как Украине удалось избежать отключений света зимой

В Госэнергонадзоре рассказали, что Украине удалось пройти зимний отопительный сезон без отключений электроэнергии. Этому способствовало несколько факторов.
Об этом рассказал глава ведомства Руслан Слободян в эфире телемарафона.
Почему зимой не было отключений электричества
Так, по словам Слободяна, отключений электричества не было, в частности, из-за:
- значительного усиления ПВО электроэнергетических объектов;
- масштабной ремонтной кампании;
- смены тактики россиян, которые отчаялись организовать тотальный блекаут.
Что касается последнего пункта, глава Госэнергонадзора отметил, что этой зимой враг в основном сосредоточился на точечных ударах по энергетическим и промышленным объектам в прифронтовых регионах.
Напомним, что в Украине согласно решению правительства гражданам с февраля 2024 года прекратили предоставление жилищно-коммунальных услуг за задолженность, которую накопили во время войны. В то же время, в части украинцев спишут долги.
Мы также писали, что в Украине гражданам, у которых образовалась задолженность за электрическую энергию, начали прекращать предоставление услуги. Известно, что для восстановления недостаточно просто оплатить долг.