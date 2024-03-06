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Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

06 березня 2024 р. 10:51

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10:51 Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

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10:51 Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

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08:00 Масштабна пожежа у Києві та пенсіонери на обліку в ТЦК — ефір Новини.LIVE

5 березня 2024
Text

20:06 Загроза екологічного лиха в Україні та можливий вибух у Бортничах — ефір

Text

19:41 Знищення корабля "Сергій Котов". Які наступні цілі ГУР — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ситуація у Верховні Раді й прослуховування Бігуса — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:26 Експерт пояснив, для чого потрібно атакувати нафтобази в Росії

Text

18:23 Що буде з блокадою польського кордону і чи очікувати Україні на допомогу США — інтерв'ю Новини.LIVE

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17:56 Стало відомо, скільки винищувачів Су-34 залишилося в Росії

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17:23 Військовий розповів про ситуацію на сході України та потреби армії

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16:39 Повернення українських біженців додому — з якими труднощами стикнулась Україна

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Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що у районі річки Тиси фіксують найбільшу кількість смертельних випадків незаконного перетину кордону. Ба більше, за його словами, порушників знаходили не лише у воді, але й у гірській місцевості. 

Про це Демченко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Незаконний перетин кордону з Україною

"Більше спроб, в яких фіксувалася загибель порушників — це саме по річковій ділянці, саме по річці Тиса, але також були випадки загибелі й у гірській місцевості", — сказав Демченко, говорячи про випадки незаконного перетину кордону. 

Він розповів, що учора вдалося врятувати чоловіка, який впав зі скелі й навіть не розраховував на те, що виживе. 

"Вчора врятували чоловіка, який оступився і впав зі скелі. За три дні своєї подорожі він втратив орієнтири. Коли його знайшли, він сказав, що вже не розраховував, що виживе. Йому надали всю необхідну допомогу", — сказав Демченко. 

Речник ДПСУ зазначив, що зловмисні групи, які зазвичай організовують подібні перетини, не попереджають громадян про усі небезпеки. За його словами, не варто ризикувати своїм життям.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перейти кордон до Угорщини.

Крім того, мешканець Одеської області разом зі спільниками організував схему незаконного вивезення ухилянтів за кордон. 

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10:53 Взяли в полон двох окупантів — бійці 10 бригади показали ефектні кадри штурмів

Оновлено

10:51 У низці областей України оголошено повітряну тривогу — яка небезпека

10:46 У Канаді блискавка влучила в літак з 550 пасажирами на борту — що з ними сталося

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Масштабна пожежа у Києві та пенсіонери на обліку в ТЦК — ефір Новини.LIVE

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20:06 Загроза екологічного лиха в Україні та можливий вибух у Бортничах — ефір

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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