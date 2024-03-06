Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що у районі річки Тиси фіксують найбільшу кількість смертельних випадків незаконного перетину кордону. Ба більше, за його словами, порушників знаходили не лише у воді, але й у гірській місцевості.

Про це Демченко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Незаконний перетин кордону з Україною

"Більше спроб, в яких фіксувалася загибель порушників — це саме по річковій ділянці, саме по річці Тиса, але також були випадки загибелі й у гірській місцевості", — сказав Демченко, говорячи про випадки незаконного перетину кордону.

Він розповів, що учора вдалося врятувати чоловіка, який впав зі скелі й навіть не розраховував на те, що виживе.

"Вчора врятували чоловіка, який оступився і впав зі скелі. За три дні своєї подорожі він втратив орієнтири. Коли його знайшли, він сказав, що вже не розраховував, що виживе. Йому надали всю необхідну допомогу", — сказав Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що зловмисні групи, які зазвичай організовують подібні перетини, не попереджають громадян про усі небезпеки. За його словами, не варто ризикувати своїм життям.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перейти кордон до Угорщини.

Крім того, мешканець Одеської області разом зі спільниками організував схему незаконного вивезення ухилянтів за кордон.