Стало известно, где фиксируют больше всего смертельных случаев незаконного пересечения границы

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что в районе реки Тисы фиксируют наибольшее количество смертельных случаев незаконного пересечения границы. Более того, по его словам, нарушителей находили не только в воде, но и в горной местности.

Об этом Демченко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Незаконное пересечение границы с Украиной

"Больше попыток, в которых фиксировалась гибель нарушителей, — это именно по речному участку, именно по реке Тиса, но также были случаи гибели и в горной местности", — сказал Демченко, говоря о случаях незаконного пересечения границы.

Он рассказал, что вчера удалось спасти мужчину, который упал со скалы и даже не рассчитывал на то, что выживет.

"Вчера спасли мужчину, который оступился и упал со скалы. За три дня своего путешествия он потерял ориентиры. Когда его нашли, он сказал, что уже не рассчитывал, что выживет. Ему оказали всю необходимую помощь", — сказал Демченко.

Спикер ГНСУ отметил, что злонамеренные группы, обычно организующие подобные пересечения, не предупреждают граждан обо всех опасностях. По его словам, не стоит рисковать своей жизнью.

Напомним, на Закарпатье пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно перейти границу в Венгрию.

Кроме того, житель Одесской области вместе с сообщниками организовал схему незаконного вывоза уклонистов за границу.