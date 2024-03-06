Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Стало известно, где фиксируют больше всего смертельных случаев незаконного пересечения границы arrow
Стало известно, где фиксируют больше всего смертельных случаев незаконного пересечения границы

Стало известно, где фиксируют больше всего смертельных случаев незаконного пересечения границы

6 марта 2024 г. 10:51

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:58 Ситуация на Авдеевском направлении — какую тактику используют ВСУ

Text

11:21 Поляки блокируют шесть КПП на границе — сколько грузовиков находятся в очередях

Text

10:51 Стало известно, где фиксируют больше всего смертельных случаев незаконного пересечения границы

Text

08:00 Масштабный пожар в Киеве и пенсионеры на учете в ТЦК — эфир Новини.LIVE

5 марта 2024
Text

20:06 Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

Text

19:41 Уничтожение корабля "Сергей Котов". Какие следующие цели ГУР — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Ситуация в Верховной Раде и прослушивание Бигуса — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:26 Эксперт объяснил, для чего нужно атаковать нефтебазы в России

Text

18:23 Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:56 Стало известно, сколько истребителей Су-34 осталось в России

Text

11:58 Ситуация на Авдеевском направлении — какую тактику используют ВСУ

Text

11:21 Поляки блокируют шесть КПП на границе — сколько грузовиков находятся в очередях

Text

10:51 Стало известно, где фиксируют больше всего смертельных случаев незаконного пересечения границы

Text

08:00 Масштабный пожар в Киеве и пенсионеры на учете в ТЦК — эфир Новини.LIVE

5 марта 2024
Text

20:06 Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

Text

19:41 Уничтожение корабля "Сергей Котов". Какие следующие цели ГУР — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Ситуация в Верховной Раде и прослушивание Бигуса — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:26 Эксперт объяснил, для чего нужно атаковать нефтебазы в России

Text

18:23 Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:56 Стало известно, сколько истребителей Су-34 осталось в России

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что в районе реки Тисы фиксируют наибольшее количество смертельных случаев незаконного пересечения границы. Более того, по его словам, нарушителей находили не только в воде, но и в горной местности.

Об этом Демченко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Незаконное пересечение границы с Украиной

"Больше попыток, в которых фиксировалась гибель нарушителей, — это именно по речному участку, именно по реке Тиса, но также были случаи гибели и в горной местности", — сказал Демченко, говоря о случаях незаконного пересечения границы.

Он рассказал, что вчера удалось спасти мужчину, который упал со скалы и даже не рассчитывал на то, что выживет.

"Вчера спасли мужчину, который оступился и упал со скалы. За три дня своего путешествия он потерял ориентиры. Когда его нашли, он сказал, что уже не рассчитывал, что выживет. Ему оказали всю необходимую помощь", — сказал Демченко.

Спикер ГНСУ отметил, что злонамеренные группы, обычно организующие подобные пересечения, не предупреждают граждан обо всех опасностях. По его словам, не стоит рисковать своей жизнью.

Напомним, на Закарпатье пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно перейти границу в Венгрию.

Кроме того, житель Одесской области вместе с сообщниками организовал схему незаконного вывоза уклонистов за границу.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

11:58 Ситуация на Авдеевском направлении — какую тактику используют ВСУ

11:55 Тысячи одесситов остались без света до вечера — адреса

11:55 Украинцы начали получать домой сообщения от ТЦК — что они означают

11:46 Уничтожение корабля "Сергей Котов" — в ГУР назвали количество жертв среди оккупантов

11:43 В Сумах ночью были слышны взрывы — РФ атаковала город дронами, есть пострадавшие

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:28 Тарифы на некоторые услуги ЖКХ можно снизить вдвое — что важно знать

11:27 Латвия запретила ввоз товаров из России — какие продукты попали в список

11:25 Шарий сообщил об обстреле его автомобиля в Испании

11:25 Разрушения в Одессе — какие последствия ночной атаки на город

11:24 Мбаппе рассказал о ссоре с тренером ПСЖ Луисом Энрике

11:55 Тысячи одесситов остались без света до вечера — адреса

11:55 Украинцы начали получать домой сообщения от ТЦК — что они означают

11:46 Уничтожение корабля "Сергей Котов" — в ГУР назвали количество жертв среди оккупантов

11:43 В Сумах ночью были слышны взрывы — РФ атаковала город дронами, есть пострадавшие

11:28 Тарифы на некоторые услуги ЖКХ можно снизить вдвое — что важно знать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:27 Латвия запретила ввоз товаров из России — какие продукты попали в список

11:25 Шарий сообщил об обстреле его автомобиля в Испании

11:25 Разрушения в Одессе — какие последствия ночной атаки на город

11:24 Мбаппе рассказал о ссоре с тренером ПСЖ Луисом Энрике

11:22 В Харькове двое мужчин отказались от мобилизации — как их наказал суд

06:40 Цены на цветные металлы в марте — сколько стоит 1 кг лома меди по регионам Украины

06:17 Чем нам помог польский трактор с Путиным? 10 аргументов о настоящих угрозах для Украины

5 марта 2024

17:18 "Сергей Котов" — как ГУР уничтожили новейший российский корабль

15:15 Одесситы простились с семьей Кравец, которая погибла в результате попадания ‎Shahed

06:40 Цены на металлолом в марте — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Эксклюзив

06:01 Россия не смогла сломать Азов, — интервью Юлии Федосюк

4 марта 2024

17:15 Одесситы несут к разрушенному дроном дому цветы, игрушки и лампадки

Эксклюзив

06:02 Битва за выплаты — почему военные вынуждены бороться за обещанное в судах

3 марта 2024

06:02 Цены на продукты в марте — на сколько в Украине подорожали мясо, колбаса и сало

2 марта 2024

08:07 Самые ожидаемые компьютерные игры марта — сколько они стоят и когда выйдут

Text

11:58 Ситуация на Авдеевском направлении — какую тактику используют ВСУ

Text

11:21 Поляки блокируют шесть КПП на границе — сколько грузовиков находятся в очередях

Text

10:51 Стало известно, где фиксируют больше всего смертельных случаев незаконного пересечения границы

Text

08:00 Масштабный пожар в Киеве и пенсионеры на учете в ТЦК — эфир Новини.LIVE

5 марта 2024
Text

20:06 Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

Text

19:41 Уничтожение корабля "Сергей Котов". Какие следующие цели ГУР — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Ситуация в Верховной Раде и прослушивание Бигуса — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:26 Эксперт объяснил, для чего нужно атаковать нефтебазы в России

Text

18:23 Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:56 Стало известно, сколько истребителей Су-34 осталось в России