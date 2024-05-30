Сталінська стаття дозволяє катувати ув'язнених — нардеп Фріс назвав спосіб вирішення проблеми

Катування засуджених у Божковській колонії №16 Полтавської області розглядатиме Комітет з питань правової політики та правосуддя. Також там хочуть обоворити виключення репресивної 391-ї статті з Кримінального кодексу України.

Про це заявив народний депутат, член данного комітету Ігор Фріс в етері Ранок.LIVE у четвер, 30 травня.

Сталінська стаття в Кримінальному кодексі України

Оприлюднені факти знущань над ув’язненими в колоніях України стануть предметом обговорення найближчого засідання Комітету з питань правової політики. Катування засуджених є можливим через наявність 319-ї статті в КК України.

За словами члена Комітету, у 2019 році був поданий законопроєкт про вилучення репресивної статті. Проте він ще не ухвалений.

"Мені важко про це говорити, тому що другим чи третім законопроєктом, який я подав у 2019 році — це був проєкт закону щодо вилучення 391-ї статті з Кримінального кодексу України. Ця стаття, зокрема, дозволяє за те що ти не помив підлогу або не заправив ліжко — додати спочатку один місяць одномісної камери так званого ШІЗО, а після цього, додати ще три роки позбавлення волі", — сказав Фріс.

Він додав, що таким чином працівники колонії розповсюджували свій злочинний авторитет та вибивали хабар.

"Людину садили на рік, а вона виходила років через вісім-дев’ять, тому що не дала хабар", — навів приклад Фріс.

Нардеп каже, що якщо не сплатити так званий щомісячний платіж, то людині також додадуть три роки тюрми за кожний подібний випадок.

"Тому, швидше за все, це буде предметом розгляду на Комітеті з питань правової політики. Мимаємо обговорити це публічно. Маємо поставити питання руба про те, що 391 стаття є сталінською статтею, катувальною. Ми маємо викинути її з Кримінального кодексу і не давати можливість заробляти саме на цьому", — повідомив Фріс.

Депутат підкреслив, що певні просування і напрацювання з Міністерством юстиції по цьому питанню вже були.

Нагадаємо, в Україні правоохоронці викрили ​масштабну систему катування в’язнів у колоніях. Задокументовані численні факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у виправних закладах.

Також повідомлялося, правоохоронці викрили чоловіка, який, перебуваючи під вартою, організував постачання наркотичних речовин до київського СІЗО.