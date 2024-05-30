Сталинская статья позволяет пытать заключенных - нардеп Фрис назвал способ решения проблемы

Пытки осужденных в Божковской колонии №16 Полтавской области будет рассматривать Комитет по правовой политике и правосудию. Также там хотят исключить репрессивную 391-ю статью из Уголовного кодекса Украины.

Об этом заявил народный депутат, член данного комитета Игорь Фрис в эфире Ранок.LIVE в четверг, 30 мая.

Сталинская статья в Уголовном кодексе Украины

Обнародованные факты издевательств над заключенными в колониях Украины станут предметом обсуждения ближайшего заседания Комитета по правовой политике. Пытки осужденных возможны из-за наличия 319-й статьи в УК Украины.

По словам члена Комитета, в 2019 году был представлен законопроект об исключении репрессивной статьи. Однако он еще не принят.

"Мне трудно об этом говорить, потому что вторым или третьим законопроектом, который я подал в 2019 году, — это был проект закона об исключении 391-й статьи из Уголовного кодекса Украины. Эта статья, в частности, позволяет за то, что ты не помыл пол или не заправил кровать — добавить сначала один месяц одноместной камеры так называемого ШИЗО, а после этого добавить еще три года лишения свободы» , — сказал Фрис.

Он добавил, что таким образом, работники колонии распространяли свой преступный авторитет и выбивали взятку.

"Человека сажали на год, а он выходил лет через восемь-девять, потому что не дал взятку", — привел пример Фрис.

Народный депутат говорит, что если не оплатить так называемый ежемесячный платеж, то человеку также прибавят три года тюрьмы за каждый подобный случай.

"Поэтому, скорее всего, это будет предметом рассмотрения на Комитете по вопросам правовой политики. Мы должны обсудить это публично. Должны поставить вопрос ребром о том, что 391 статья является сталинской статьей, пыточной. Мы должны выбросить ее из Уголовного кодекса и не давать возможность зарабатывать именно на этом", — сообщил Фрис.

Депутат подчеркнул, что определенные продвижения и разработки с Министерством юстиции по этому вопросу уже были.

Напомним, в Украине правоохранители разоблачили масштабную систему пыток заключенных в колониях. Задокументированы многочисленные факты издевательств и избиений лиц, отбывавших наказание в исправительных учреждениях.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили мужчину, который, находясь под стражей, организовал поставки наркотических веществ в киевское СИЗО.