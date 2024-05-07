США визнали Путіна легітимним, СБУ проти ФСБ та просування Ізраїлю в Газі — ефір Вечір.LIVE

Вашингтон офіційно визнав Володимира Путіна легітимним президентом Росії, а Служба безпеки України зірвала плани ФСБ щодо замаху на українських урядовців. Водночас Сили оборони Ізраїлю продовжують зачистку Сектора Гази від бойовиків ХАМАС.

Про все це й не тільки в прямому етері Вечір.LIVE за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко;

експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв;

нардеп та член Комітету з організації держвлади та місцевого самоврядування Віталій Безгін;

офіцер Збройних сил України Андрій Оністрат.

Нагадаємо, раніше речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що Вашингтон визнає легітимність Путіна, як російського президента, проте не буде посилати у Кремль свого делегата.

Водночас Служба безпеки України викрила мережу агентів федеральної служби безпеки Росії, які готували вбивство Володимира Зеленського та інших провідних урядовців.