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США визнали Путіна легітимним, СБУ проти ФСБ та просування Ізраїлю в Газі — ефір Вечір.LIVE

США визнали Путіна легітимним, СБУ проти ФСБ та просування Ізраїлю в Газі — ефір Вечір.LIVE

07 травня 2024 р. 18:16

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18:16США визнали Путіна легітимним, СБУ проти ФСБ та просування Ізраїлю в Газі — ефір Вечір.LIVE

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13:17 Президентка Молдови пригадала, як поводила себе в день вторгнення Росії в Україну

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12:46 Шульга розповів, яке завдання стоїть перед Україною після допомоги США

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12:40 Тука пояснив, чому необхідно мобілізувати до армії молодих чоловіків

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11:18 Ексзаступник міністра з питань ТОТ розповів про ймовірність втрати Донеччини

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09:47 США доводиться погоджуватися з президентством Путіна — Гавриш назвав причину

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09:29 Директор "Повернись живим" прокоментував українські втрати на фронті

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18:16 США визнали Путіна легітимним, СБУ проти ФСБ та просування Ізраїлю в Газі — ефір Вечір.LIVE

Text

14:01 Підготовка "вагнерівцями" перевороту в Молдові — Санду прокоментувала

Text

13:17 Президентка Молдови пригадала, як поводила себе в день вторгнення Росії в Україну

Text

13:08 Скасування обмеженої придатності — Камельчук заявив, що необхідно переглядати перелік хвороб

Text

12:52 Соціолог розповів про умови направлення західних військ в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:46 Шульга розповів, яке завдання стоїть перед Україною після допомоги США

Text

12:40 Тука пояснив, чому необхідно мобілізувати до армії молодих чоловіків

Text

11:18 Ексзаступник міністра з питань ТОТ розповів про ймовірність втрати Донеччини

Text

09:47 США доводиться погоджуватися з президентством Путіна — Гавриш назвав причину

Text

09:29 Директор "Повернись живим" прокоментував українські втрати на фронті

Вашингтон офіційно визнав Володимира Путіна легітимним президентом Росії, а Служба безпеки України зірвала плани ФСБ щодо замаху на українських урядовців. Водночас Сили оборони Ізраїлю продовжують зачистку Сектора Гази від бойовиків ХАМАС.

Про все це й не тільки в прямому етері Вечір.LIVE за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

  • віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко;
  • експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв;
  • нардеп та член Комітету з організації держвлади та місцевого самоврядування Віталій Безгін;
  • офіцер Збройних сил України Андрій Оністрат.

Нагадаємо, раніше речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що Вашингтон визнає легітимність Путіна, як російського президента, проте не буде посилати у Кремль свого делегата.

Водночас Служба безпеки України викрила мережу агентів федеральної служби безпеки Росії, які готували вбивство Володимира Зеленського та інших провідних урядовців.

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18:53 В МЗС Італії озвучили умови використання Україною наданої зброї

18:50 На площу біля храму витратять майже мільйон гривень — на Одещині оголосили тендер

18:40 Як можна оскаржити рішення ВЛК — пояснення від медофіцера ЗСУ

18:36 У Києві шахрай продав квартиру, власник якої помер три роки тому, — як це сталося

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:20 Львівський активіст подав в суд на Apple через співпрацю з білорусами

18:20 Роздавали державні землі — на Миколаївщині викрили посадовців

18:07 Подарунок у день "інавгурації" — в Гаазі організували символічний трибунал над Путіним

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14:01 Підготовка "вагнерівцями" перевороту в Молдові — Санду прокоментувала

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13:17 Президентка Молдови пригадала, як поводила себе в день вторгнення Росії в Україну

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13:08 Скасування обмеженої придатності — Камельчук заявив, що необхідно переглядати перелік хвороб

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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