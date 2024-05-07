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США признали Путина легитимным, СБУ против ФСБ и продвижение Израиля в Газе — эфир Вечір.LIVE

США признали Путина легитимным, СБУ против ФСБ и продвижение Израиля в Газе — эфир Вечір.LIVE

7 мая 2024 г. 18:16

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18:16США признали Путина легитимным, СБУ против ФСБ и продвижение Израиля в Газе — эфир Вечір.LIVE

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14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

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13:17 Президент Молдовы вспомнила, как вела себя в день вторжения России в Украину

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13:08 Отмена ограниченной пригодности — Камельчук заявил, что необходимо пересматривать перечень болезней

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12:52 Социолог рассказал об условиях направления западных войск в Украину

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12:46 Шульга рассказал, какая задача стоит перед Украиной после помощи США

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12:40 Тука объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин

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11:18 Экс-замминистра по вопросам ВОТ рассказал о вероятности потери Донецкой области

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09:47 США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

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09:29 Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

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18:16 США признали Путина легитимным, СБУ против ФСБ и продвижение Израиля в Газе — эфир Вечір.LIVE

Text

14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

Text

13:17 Президент Молдовы вспомнила, как вела себя в день вторжения России в Украину

Text

13:08 Отмена ограниченной пригодности — Камельчук заявил, что необходимо пересматривать перечень болезней

Text

12:52 Социолог рассказал об условиях направления западных войск в Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:46 Шульга рассказал, какая задача стоит перед Украиной после помощи США

Text

12:40 Тука объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин

Text

11:18 Экс-замминистра по вопросам ВОТ рассказал о вероятности потери Донецкой области

Text

09:47 США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

Text

09:29 Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

Вашингтон официально признал Владимира Путина легитимным президентом России, а Служба безопасности Украины сорвала планы ФСБ покушения на украинских правительственных лиц. В то же время Силы обороны Израиля продолжают зачистку Сектора Газа от боевиков ХАМАС.

Обо всем этом и не только в прямом эфире Вечір.LIVE по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

  • вице-премьер-министр Украины Павел Розенко;
  • эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев;
  • нардеп и член Комитета по организации власти и местного самоуправления Виталий Безгин;
  • офицер Вооруженных сил Украины Андрей Онистрат.

Напомним, ранее спикер Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон признает легитимность Путина как российского президента, однако не будет посылать в Кремль своего делегата.

В то же время, Служба безопасности Украины разоблачила сеть агентов федеральной службы безопасности России, которые готовили убийство Владимира Зеленского и других ведущих чиновников.

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18:07 Подарок в день "инаугурации" — в Гааге организовали символический трибунал над Путиным

17:55 Ненадежный "Муром" — пограничники уничтожили в Харьковской области вражеский наблюдательный комплекс

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:55 Беларусь вслед за Россией проверит готовность носителей ядерного оружия

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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