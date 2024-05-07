США признали Путина легитимным, СБУ против ФСБ и продвижение Израиля в Газе — эфир Вечір.LIVE

Вашингтон официально признал Владимира Путина легитимным президентом России, а Служба безопасности Украины сорвала планы ФСБ покушения на украинских правительственных лиц. В то же время Силы обороны Израиля продолжают зачистку Сектора Газа от боевиков ХАМАС.

Обо всем этом и не только в прямом эфире Вечір.LIVE по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

вице-премьер-министр Украины Павел Розенко;

эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев;

нардеп и член Комитета по организации власти и местного самоуправления Виталий Безгин;

офицер Вооруженных сил Украины Андрей Онистрат.

Напомним, ранее спикер Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон признает легитимность Путина как российского президента, однако не будет посылать в Кремль своего делегата.

В то же время, Служба безопасности Украины разоблачила сеть агентов федеральной службы безопасности России, которые готовили убийство Владимира Зеленского и других ведущих чиновников.