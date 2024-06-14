США та Україна підписали безпекову угоду, а бійцям "Азову" дозволили використовувати американську зброю. Тим часом українські ветерани, разом з американськими, провели гольф-турнір.
Про це та інше в прямому включенні у Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.
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В ефірі Вечір.LIVE Уляна Бойчук розповіла про наступне:
- США та Україна уклали безпекові угоду після зустрічі Зеленського з Байденом на саміті G7.
- Скасована заборона держдепу на використання американської зброї полком "Азов", яка існувала з 2017 року.
- Бійці та ветерани полку "Азов" були у США на адвокації. Вони провели українсько-американський Саміт свободи.
- У рамках саміту відбувся гольф-турнір між українськими та американськими ветеранами.
- Дональд Трамп відвідав Каліфорнію для проведення агітації перед президентськими виборами.
- Скоро в Каліфорнію поїде з агітаційною кампанією і Джо Байден. Через це він не зможе бути присутнім на Саміті миру.
- Суд присяжних визнав винним сина Джо Байдена за трьома статтями.
- На марші Прайду у Вашингтоні взяла участь українська колона.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що у разі, якщо він виграє президентські вибори у Сполучених Штатах, він зможе зупинити війну в Україні.
Також зазначимо, що на Таймс-сквер у Нью-Йорку транслюють оголошення із закликом конфіскувати заморожені активи РФ на користь України.