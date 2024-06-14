США та Україна підписали безпекову угоду, а бійцям "Азову" дозволили використовувати американську зброю. Тим часом українські ветерани, разом з американськими, провели гольф-турнір.

Про це та інше в прямому включенні у Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

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В ефірі Вечір.LIVE Уляна Бойчук розповіла про наступне:

США та Україна уклали безпекові угоду після зустрічі Зеленського з Байденом на саміті G7.

Скасована заборона держдепу на використання американської зброї полком "Азов", яка існувала з 2017 року.

Бійці та ветерани полку "Азов" були у США на адвокації. Вони провели українсько-американський Саміт свободи.

У рамках саміту відбувся гольф-турнір між українськими та американськими ветеранами.

Дональд Трамп відвідав Каліфорнію для проведення агітації перед президентськими виборами.

Скоро в Каліфорнію поїде з агітаційною кампанією і Джо Байден. Через це він не зможе бути присутнім на Саміті миру.

Суд присяжних визнав винним сина Джо Байдена за трьома статтями.

На марші Прайду у Вашингтоні взяла участь українська колона.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що у разі, якщо він виграє президентські вибори у Сполучених Штатах, він зможе зупинити війну в Україні.

Також зазначимо, що на Таймс-сквер у Нью-Йорку транслюють оголошення із закликом конфіскувати заморожені активи РФ на користь України.