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США підписали безпекову угоду з Україною та дали зброю Азову — головні новини з Америки

США підписали безпекову угоду з Україною та дали зброю Азову — головні новини з Америки

14 червня 2024 р. 17:30

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17:30 США підписали безпекову угоду з Україною та дали зброю Азову — головні новини з Америки

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:30 США підписали безпекову угоду з Україною та дали зброю Азову — головні новини з Америки

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12:41 Експерт пояснив, чому військових зобов'язали погоджувати коментарі для ЗМІ з командуванням

Text

12:26 Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики

Text

08:00 Саміт G7, економічне бронювання та зростання цін — ефір Ранок.LIVE

13 червня 2024
Text

23:51 Без світла по 20 годин — нардеп Кучеренко пояснив, за якої умови це можливо

Text

20:52 Військовий експерт пояснив, які засоби ППО Україні може передати на G7

Text

20:18 В Україні найбільше жінок в армії серед країн-членів НАТО

Text

17:59 Нардеп пояснив, хто має бути заброньований від мобілізації у першу чергу

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17:51 Зеленський у Саудівській Аравії, гарантії безпеки від США та перехід на юань у РФ – ефір Вечір.LIVE

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17:09 Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ

США та Україна підписали безпекову угоду, а бійцям "Азову" дозволили використовувати американську зброю. Тим часом українські ветерани, разом з американськими, провели гольф-турнір. 

Про це та інше в прямому включенні у Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

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В ефірі Вечір.LIVE Уляна Бойчук розповіла про наступне: 

  • США та Україна уклали безпекові угоду після зустрічі Зеленського з Байденом на саміті G7.
  • Скасована заборона держдепу на використання американської зброї полком "Азов", яка існувала з 2017 року. 
  • Бійці та ветерани полку "Азов" були у США на адвокації. Вони провели українсько-американський Саміт свободи.
  • У рамках саміту відбувся гольф-турнір між українськими та американськими ветеранами. 
  • Дональд Трамп відвідав Каліфорнію для проведення агітації перед президентськими виборами.
  • Скоро в Каліфорнію поїде з агітаційною кампанією і Джо Байден. Через це він не зможе бути присутнім на Саміті миру. 
  • Суд присяжних визнав винним сина Джо Байдена за трьома статтями. 
  • На марші Прайду у Вашингтоні взяла участь українська колона. 

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що у разі, якщо він виграє президентські вибори у Сполучених Штатах, він зможе зупинити війну в Україні. 

Також зазначимо, що на Таймс-сквер у Нью-Йорку транслюють оголошення із закликом конфіскувати заморожені активи РФ на користь України.

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17:30 ТЦК вручав повістку і відпускав — на Волині чоловік отримав покарання за ухилення від призову

17:28 Зеленський відреагував на заявлені Путіним "умови для миру"

17:22 У Києві запустили салют під час повітряної тривоги — поліція затримала чоловіка

17:20 Повернення контролю над Чорним морем — в Офісі Президента назвали умови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:11 Знову впала — в Бєлгородській області РФ авіабомба знищила під'їзд будинку

17:11 Альтернативна служба для баптиста — чи має він на це право у особливий період

17:00 Морські дрони мають замінити людей — полковник ВМС про війну на Чорному морі

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17:30 США підписали безпекову угоду з Україною та дали зброю Азову — головні новини з Америки

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12:41 Експерт пояснив, чому військових зобов'язали погоджувати коментарі для ЗМІ з командуванням

Text

12:26 Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики

Text

08:00 Саміт G7, економічне бронювання та зростання цін — ефір Ранок.LIVE

13 червня 2024
Text

23:51 Без світла по 20 годин — нардеп Кучеренко пояснив, за якої умови це можливо

Text

20:52 Військовий експерт пояснив, які засоби ППО Україні може передати на G7

Text

20:18 В Україні найбільше жінок в армії серед країн-членів НАТО

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:09 Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ