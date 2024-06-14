США подписали соглашение о безопасности с Украиной и дали оружие Азову — главные новости из Америки

США и Украина подписали соглашение о безопасности, а бойцам "Азова" разрешили использовать американское оружие. Тем временем украинские ветераны вместе с американскими провели гольф-турнир.

Об этом и другом в прямом включении в Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

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В эфире Вечір.LIVE Ульяна Бойчук рассказала о следующем:

США и Украина заключили соглашение о безопасности после встречи Зеленского с Байденом на саммите G7.

Отменен запрет госдепа на использование американского оружия полком "Азов", существовавший с 2017 года.

Бойцы и ветераны полка "Азов" находились в США на адвокации. Они провели украинско-американский саммит свободы.

В рамках саммита прошел гольф-турнир между украинскими и американскими ветеранами.

Дональд Трамп посетил Калифорнию для проведения агитации перед президентскими выборами.

Скоро в Калифорнию отправится с агитационной кампанией и Джо Байден. Поэтому он не сможет присутствовать на Саммите мира.

Суд присяжных признал виновным сына Джо Байдена по трем статьям.

На марше Прайда в Вашингтоне приняла участие украинская колонна.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что в случае, если он выиграет президентские выборы в Соединенных Штатах, он сможет остановить войну в Украине.

Отметим, что на Таймс-сквер в Нью-Йорке транслируют объявления с призывом конфисковать замороженные активы РФ в пользу Украины.