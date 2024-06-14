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США подписали соглашение о безопасности с Украиной и дали оружие Азову — главные новости из Америки

США подписали соглашение о безопасности с Украиной и дали оружие Азову — главные новости из Америки

14 июня 2024 г. 17:30

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17:30 США подписали соглашение о безопасности с Украиной и дали оружие Азову — главные новости из Америки

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12:41 Эксперт объяснил, почему военных обязали согласовывать комментарии для СМИ с командованием

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12:26 Украина без света — эксперт назвал области, которые будут чаще оставаться без электричества

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20:18 В Украине больше всего женщин в армии среди стран-членов НАТО

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17:59 Нардеп объяснил, кто должен быть забронирован от мобилизации в первую очередь

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17:51Зеленский в Саудовской Аравии, гарантии безопасности от США и переход на юань в РФ – эфир Вечер.LIVE

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17:09 Наливайченко объяснил, при каких условиях заключенные могут стать полноценными бойцами ВСУ

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:30 США подписали соглашение о безопасности с Украиной и дали оружие Азову — главные новости из Америки

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12:41 Эксперт объяснил, почему военных обязали согласовывать комментарии для СМИ с командованием

Text

12:26 Украина без света — эксперт назвал области, которые будут чаще оставаться без электричества

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08:00 Саммит G7, экономичное бронирование и рост цен — эфир Ранок.LIVE

13 июня 2024
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23:51 Без света по 20 часов — нардеп Кучеренко объяснил, при каком условии это возможно

Text

20:52 Военный эксперт объяснил, какие средства ПВО Украине может передать на G7

Text

20:18 В Украине больше всего женщин в армии среди стран-членов НАТО

Text

17:59 Нардеп объяснил, кто должен быть забронирован от мобилизации в первую очередь

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17:51 Зеленский в Саудовской Аравии, гарантии безопасности от США и переход на юань в РФ – эфир Вечер.LIVE

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17:09 Наливайченко объяснил, при каких условиях заключенные могут стать полноценными бойцами ВСУ

США и Украина подписали соглашение о безопасности, а бойцам "Азова" разрешили использовать американское оружие. Тем временем украинские ветераны вместе с американскими провели гольф-турнир.

Об этом и другом в прямом включении в Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

Главные новости недели из США

В эфире Вечір.LIVE Ульяна Бойчук рассказала о следующем:

  • США и Украина заключили соглашение о безопасности после встречи Зеленского с Байденом на саммите G7.
  • Отменен запрет госдепа на использование американского оружия полком "Азов", существовавший с 2017 года.
  • Бойцы и ветераны полка "Азов" находились в США на адвокации. Они провели украинско-американский саммит свободы.
  • В рамках саммита прошел гольф-турнир между украинскими и американскими ветеранами.
  • Дональд Трамп посетил Калифорнию для проведения агитации перед президентскими выборами.
  • Скоро в Калифорнию отправится с агитационной кампанией и Джо Байден. Поэтому он не сможет присутствовать на Саммите мира.
  • Суд присяжных признал виновным сына Джо Байдена по трем статьям.
  • На марше Прайда в Вашингтоне приняла участие украинская колонна.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что в случае, если он выиграет президентские выборы в Соединенных Штатах, он сможет остановить войну в Украине.

Отметим, что на Таймс-сквер в Нью-Йорке транслируют объявления с призывом конфисковать замороженные активы РФ в пользу Украины.

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17:20 Возвращение контроля над Черным морем — в Офисе Президента назвали условия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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