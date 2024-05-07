США доводиться погоджуватися з президентством Путіна — Гавриш назвав причину

Перший заступник Ради національної безпеки та оборони (РНБО) у 2008-2011 роках Степан Гавриш заявив, що Сполучені Штати погодилися з президентством Володимира Путіна, а не визнавали його. На думку експерта, на такий крок США підштовхнуло досягнення певних домовленостей.

Про це Гавриш сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чому США погодились з президентством Путіна

"США не визнали Путіна президентом. Вони погодилися, що він є президентом", — сказав Гавриш.

Він додав, що Штати на такий крок підштовхнув дипломатичний та принциповий нюанс — досягнення домовленості щодо ядерної зброї.

"Відповідальність з дією навколо ядерної зброї і ризики пов'язані з нею зобов'язують Америку, що відповідає за світовий порядок, дотримуватися обережної політики", — сказав Гавриш.

Експерт наголосив, що у будь-якому випадку завершення війни неможливе без Путіна.

"Говорити про те, що Путін помре, буде отруєний чи битий табакеркою, було б наївністю, і зрозуміло, що переговорний процес так чи інакше тліє, перебуває в режимі, можливо, закритих переговорів", — сказав Гавриш.

Нагадаємо, деякі країни ЄС погодилися взяти участь в "інавгурації" Путіна.

Тим часом Європейський парламент визнав нелегітимним Путіна. Там розкритикували цьогорічні "вибори" в РФ та їх проведення на окупованих територіях України.