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США доводиться погоджуватися з президентством Путіна — Гавриш назвав причину

США доводиться погоджуватися з президентством Путіна — Гавриш назвав причину

07 травня 2024 р. 09:47

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08:01 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

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21:19 Польський експерт Кульпа пояснив, як РФ порушила шість резолюцій ООН

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20:38 Євробачення-2024 — як наживо виглядає сцена конкурсу у Швеції

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Перший заступник Ради національної безпеки та оборони (РНБО) у 2008-2011 роках Степан Гавриш заявив, що Сполучені Штати погодилися з президентством Володимира Путіна, а не визнавали його. На думку експерта, на такий крок США підштовхнуло досягнення певних домовленостей.

Про це Гавриш сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чому США погодились з президентством Путіна

"США не визнали Путіна президентом. Вони погодилися, що він є президентом", — сказав Гавриш. 

Він додав, що Штати на такий крок підштовхнув дипломатичний та принциповий нюанс — досягнення домовленості щодо ядерної зброї. 

"Відповідальність з дією навколо ядерної зброї і ризики пов'язані з нею зобов'язують Америку, що відповідає за світовий порядок, дотримуватися обережної політики", — сказав Гавриш. 

Експерт наголосив, що у будь-якому випадку завершення війни неможливе без Путіна. 

"Говорити про те, що Путін помре, буде отруєний чи битий табакеркою, було б наївністю, і зрозуміло, що переговорний процес так чи інакше тліє, перебуває в режимі, можливо, закритих переговорів", — сказав Гавриш. 

Нагадаємо, деякі країни ЄС погодилися взяти участь в "інавгурації" Путіна. 

Тим часом  Європейський парламент визнав нелегітимним Путіна. Там розкритикували цьогорічні "вибори" в РФ та їх проведення на окупованих територіях України. 

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09:27 Б'ють ворога вдень і вночі — Сирський показав майстерну роботу ЗСУ по окупантах

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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