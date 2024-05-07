США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

Первый заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в 2008-2011 годах Степан Гавриш заявил, что Соединенные Штаты согласились с президентством Владимира Путина, а не признавали его. По мнению эксперта, такой шаг США подтолкнуло достижение определенных договоренностей.

Об этом Гавриш сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Почему США согласились с президентством Путина

"США не признали Путина президентом. Они согласились, что он президент", — сказал Гавриш.

Он добавил, что Штаты на такой шаг подтолкнул дипломатический и принципиальный нюанс — достижение договоренности по ядерному оружию.

"Ответственность с действием вокруг ядерного оружия и риски, связанные с ним, обязывают Америку, отвечающую за мировой порядок, соблюдать осторожную политику", — сказал Гавриш.

Эксперт подчеркнул, что в любом случае завершение войны невозможно без Путина.

"Говорить о том, что Путин умрет, будет отравлен или бит табакеркой, было бы наивностью, и понятно, что переговорный процесс так или иначе тлеет, находится в режиме, возможно, закрытых переговоров", — сказал Гавриш.

Напомним, некоторые страны ЕС согласились принять участие в "инаугурации" Путина.

Тем временем Европейский парламент признал нелегитимным Путина. Там раскритиковали "выборы" в РФ и их проведение на оккупированных территориях Украины.