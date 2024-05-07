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США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

7 мая 2024 г. 9:47

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09:47 США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

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09:29 Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

Text

09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

Text

08:01 Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

6 мая 2024
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23:59 Два саммита ЕС, приют для беженцев и Пасха по-украински — эфир Вечір.LIVE из Польши

Text

21:19 Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

Text
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20:38 Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

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20:07 Политолог Осмоловская прокомментировала намерения Путина использовать ядерное оружие

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Первый заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в 2008-2011 годах Степан Гавриш заявил, что Соединенные Штаты согласились с президентством Владимира Путина, а не признавали его. По мнению эксперта, такой шаг США подтолкнуло достижение определенных договоренностей.

Об этом Гавриш сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Почему США согласились с президентством Путина

"США не признали Путина президентом. Они согласились, что он президент", — сказал Гавриш.

Он добавил, что Штаты на такой шаг подтолкнул дипломатический и принципиальный нюанс — достижение договоренности по ядерному оружию.

"Ответственность с действием вокруг ядерного оружия и риски, связанные с ним, обязывают Америку, отвечающую за мировой порядок, соблюдать осторожную политику", — сказал Гавриш.

Эксперт подчеркнул, что в любом случае завершение войны невозможно без Путина.

"Говорить о том, что Путин умрет, будет отравлен или бит табакеркой, было бы наивностью, и понятно, что переговорный процесс так или иначе тлеет, находится в режиме, возможно, закрытых переговоров", — сказал Гавриш.

Напомним, некоторые страны ЕС согласились принять участие в "инаугурации" Путина.

Тем временем Европейский парламент признал нелегитимным Путина. Там раскритиковали "выборы" в РФ и их проведение на оккупированных территориях Украины.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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