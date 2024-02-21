Справа рук РФ — польський експерт прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

Польський експерт Пьотр Кульпа переконаний, що до ситуації на кордоні з Польщею причетна Росія. Її мета — знищити сільське господарство Європейського Союзу.

Про це аналітик розповів в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

У чому причина протестів на кордоні з Польщею

"Ця ситуація є продуктом Російської Федерації, в цьому немає ніяких сумнівів. Вона тисне, вона вбиває сільське господарство Європейського Союзу", — сказав Кульпа, говорячи про причини блокади україно-польського кордону.

Він додав, що заборона на експорт українського зерна нічого не змінить. До того ж, якщо порушити кримінальні справи про тих, хто висипав продукцію, то відразу з'являється їх політична підтримка.

"Протестувальники з однієї та іншої сторони ведуть себе, як придурки. Це хайп, емоції та провокації", — сказав експерт.

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Станом на 21 лютого у чергах на території Польщі перебуває 2500 українських вантажівок. Кордон перетинає не більше двох-трьох вантажівок на годину.