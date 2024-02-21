Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Справа рук РФ — польський експерт прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею arrow
Справа рук РФ — польський експерт прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

Справа рук РФ — польський експерт прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

21 лютого 2024 р. 12:21

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:01 РФ штурмує Ласточкине — Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку

Text

12:21 Справа рук РФ — польський експерт прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

Text

11:46 Чи можливий напад з Білорусі — військовий розповів про ситуацію на кордоні

Text

11:02 В Україні представили перші мобільні контейнери для порятунку військових на передовій

Text

10:15 В ЗСУ показали, який вигляд має коксохімічний завод в захопленій Авдіївці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:55 Що вимагають поляки на протестах та зустріч Зеленського з фракцією — ефір Новини.LIVE

20 лютого 2024
Text

20:00 Легалізація медичного канабісу та міфи про алкоголь — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

19:48Блокада кордону фермерами — Новини.LIVE дізналися що думають поляки про мітинги

Text

18:45 У ВР назвали "суперечливі" норми нового законопроєкту про мобілізацію

Text

18:15 Знищення Авдіївки, тактика на фронті, загроза наступу з Білорусі — ефір Новини.LIVE

Text

13:01 РФ штурмує Ласточкине — Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку

Text

12:21 Справа рук РФ — польський експерт прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

Text

11:46 Чи можливий напад з Білорусі — військовий розповів про ситуацію на кордоні

Text

11:02 В Україні представили перші мобільні контейнери для порятунку військових на передовій

Text

10:15 В ЗСУ показали, який вигляд має коксохімічний завод в захопленій Авдіївці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:55 Що вимагають поляки на протестах та зустріч Зеленського з фракцією — ефір Новини.LIVE

20 лютого 2024
Text

20:00 Легалізація медичного канабісу та міфи про алкоголь — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

19:48 Блокада кордону фермерами — Новини.LIVE дізналися що думають поляки про мітинги

Text

18:45 У ВР назвали "суперечливі" норми нового законопроєкту про мобілізацію

Text

18:15 Знищення Авдіївки, тактика на фронті, загроза наступу з Білорусі — ефір Новини.LIVE

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00

Польський експерт Пьотр Кульпа переконаний, що до ситуації на кордоні з Польщею причетна Росія. Її мета — знищити сільське господарство Європейського Союзу.

Про це аналітик розповів в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

У чому причина протестів на кордоні з Польщею

"Ця ситуація є продуктом Російської Федерації, в цьому немає ніяких сумнівів. Вона тисне, вона вбиває сільське господарство Європейського Союзу", — сказав Кульпа, говорячи про причини блокади україно-польського кордону.  

Він додав, що заборона на експорт українського зерна нічого не змінить. До того ж, якщо порушити кримінальні справи про тих, хто висипав продукцію, то відразу з'являється їх політична підтримка. 

"Протестувальники з однієї та іншої сторони ведуть себе, як придурки. Це хайп, емоції та провокації", — сказав експерт. 

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Станом на 21 лютого у чергах на території Польщі перебуває 2500 українських вантажівок. Кордон перетинає не більше двох-трьох вантажівок на годину.

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:30 Зафіксовано зліт американської авіації — військовий літак помічений біля Ізмаїла

Новина з фото

13:25 "Воєнкор" Морозов застрелився після того, як розкрив дані про втрати РФ в Авдіївці, — росЗМІ

Новина з відео

13:12 Злетіли у повітря — бійці ЗСУ знищили два ворожі танки Т-72

13:08 "єОселя" — ТОП-5 популярних регіонів для купівлі житла

13:03 В Україні зміняться правила купівлі валюти — Нацбанк розповів про обмеження

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:01 РФ штурмує Ласточкине — Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку

Новина з фото

13:01 Зеленський розповів, як дрони допомагають ЗСУ на фронті

13:01 Санкції проти Росії — Боррель розповів про обмеження в 13-му пакеті

13:00 Майже 300 тисяч у власну кишеню — на Одещині викрили підрядника та інженера

12:58 Автопокришки без проколів — усі плюси та мінуси безповітряних шин

13:30 Зафіксовано зліт американської авіації — військовий літак помічений біля Ізмаїла

Новина з фото

13:25 "Воєнкор" Морозов застрелився після того, як розкрив дані про втрати РФ в Авдіївці, — росЗМІ

Новина з відео

13:12 Злетіли у повітря — бійці ЗСУ знищили два ворожі танки Т-72

13:08 "єОселя" — ТОП-5 популярних регіонів для купівлі житла

13:03 В Україні зміняться правила купівлі валюти — Нацбанк розповів про обмеження

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

13:01 Зеленський розповів, як дрони допомагають ЗСУ на фронті

13:01 Санкції проти Росії — Боррель розповів про обмеження в 13-му пакеті

13:00 Майже 300 тисяч у власну кишеню — на Одещині викрили підрядника та інженера

12:58 Автопокришки без проколів — усі плюси та мінуси безповітряних шин

12:55 У Харкові рецидивіст обікрав чоловіка з вадами здоров'я

Новина з фото

12:30 Куб памʼяті — одесити вимагають перейменувати вулиці на честь українських військових

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг латуні у лютому

06:30 Kaan — що відомо про сучасні турецькі літаки, які хоче купити Україна

06:01 Мовні скандали — чому Київ вперто російськомовний

20 лютого 2024
Новина з відео

19:45 Майдан через 10 років, як змінили ті події українців — думка одеситів

Ексклюзив

18:25 Коли Рада ухвалить законопроєкт про мобілізацію — відповів член комітету оборони

Новина з відео

07:40 Плащ-невидимка для військових — інновація від одеських науковців

07:01 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує кукурудза у лютому

06:40 Ціни на алюміній у лютому — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:30 Втрата Авдіївки та прогнози Буданова: інтервʼю ветерана війни

Text

13:01 РФ штурмує Ласточкине — Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку

Text

12:21 Справа рук РФ — польський експерт прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

Text

11:46 Чи можливий напад з Білорусі — військовий розповів про ситуацію на кордоні

Text

11:02 В Україні представили перші мобільні контейнери для порятунку військових на передовій

Text

10:15 В ЗСУ показали, який вигляд має коксохімічний завод в захопленій Авдіївці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:55 Що вимагають поляки на протестах та зустріч Зеленського з фракцією — ефір Новини.LIVE

20 лютого 2024
Text

20:00 Легалізація медичного канабісу та міфи про алкоголь — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

19:48 Блокада кордону фермерами — Новини.LIVE дізналися що думають поляки про мітинги

Text

18:45 У ВР назвали "суперечливі" норми нового законопроєкту про мобілізацію

Text

18:15 Знищення Авдіївки, тактика на фронті, загроза наступу з Білорусі — ефір Новини.LIVE