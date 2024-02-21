Дело рук РФ — польский эксперт прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

Польский эксперт Петр Кульпа уверен, что к ситуации на границе с Польшей причастна Россия. Ее цель — уничтожить сельское хозяйство Европейского Союза.

Об этом аналитик рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

В чем причина протестов на границе с Польшей

"Эта ситуация является продуктом Российской Федерации, в этом нет никаких сомнений. Она давит, она убивает сельское хозяйство Европейского Союза", — сказал Кульпа, говоря о причинах блокады украино-польской границы.

Он добавил, что запрет на экспорт украинского зерна ничего не изменит. К тому же, если возбудить уголовные дела о тех, кто высыпал продукцию, то сразу появляется их политическая поддержка.

"Протестующие с одной и другой стороны ведут себя как придурки. Это хайп, эмоции и провокации", — сказал эксперт.

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы , в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

На 21 февраля в очередях на территории Польши находится 2500 украинских грузовиков. Граница пересекает не более двух-трех грузовиков в час.