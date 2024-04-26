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Спецдозвіл для перебування у прикордонні — Демченко розповів, хто і як може отримати документ

Спецдозвіл для перебування у прикордонні — Демченко розповів, хто і як може отримати документ

26 квітня 2024 р. 10:17

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10:17 Спецдозвіл для перебування у прикордонні — Демченко розповів, хто і як може отримати документ

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15:49 Обмеження консульських послуг — чи можливо виграти суд

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Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що наразі для перебування у прикордонній зоні потрібно мати спеціальний дозвіл. Документ, як пояснює, діє один рік. Його можна отримати для проживання, проїзду та виконання робіт. 

Про це Демченко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Спецдозвіл для перебування у прикордонні

За словами Демченка, відповідні зміни до законодавства про отримання спецдозволу розпочалися ще наприкінці 2022 року. Мета — посилити режим за державним кордоном. Наявність спецдозволу, каже, визначене постановою Уряду №1147 про прикордонний режим. 

"Це територія, шириною 5 кілометрів вздовж лінії державного кордону по всій його протяжності", — сказав Демченко, окреслюючи зону прикордоння. 

Він додав, що спецдозвіл видає ДПСУ, а саме прикордонний загін в межах певної ділянки. Його можуть отримати українці та іноземці з ціллю проживання, проїзду та виконання робіт.

Демченко зазначає, що документ видають терміном на один рік. 

"Людина має звернутися до прикордонного загону, надати необхідні документи, які визначені постановою, Загін протягом десяти днів опрацьовує заявку і надає дозвіл", — сказав Демченко. 

Нагадаємо, днями прикордонники за 100 метрів від кордону біля Тиси затримали групу ухилянтів. 

До слова, українські прикордонники знищили танк окупантів на Харківському напрямку. Військові змогли зупинити штурм ворожих сил.

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11:15 Окупанти скинули КАБи по Харківщині, постраждали діти

11:07 Ціни на нафту знову підвищились

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:06 Зеленський у річницю аварії на ЧАЕС нагадав про ядерний тероризм Росії

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