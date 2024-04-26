Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ arrow
Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

26 апреля 2024 г. 10:17

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

Text

08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

Text

08:11 Зеленский обратился к народу — прямой эфир Ранок.LIVE

25 апреля 2024
Text

21:00 Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Что на самом деле получит Украина от США — эфир Новини.LIVE

Text

18:30Критический стан энергетики и будет ли блэкаут летом — эфир Новини.LIVE

Text

15:49 Ограничение консульских услуг — возможно ли выиграть суд

Text

14:56 Кучеренко объяснил, почему некоторые нардепы требуют отставки Сольского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:36 Действительно ли РФ захватила Очеретино в Донецкой области — ответ Волошина

Text

14:08 Ситуация в Часовом Яру — спикер ОСУВ Хортица Волошин ответил, есть ли там армия РФ

Text

10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

Text

08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

Text

08:11 Зеленский обратился к народу — прямой эфир Ранок.LIVE

25 апреля 2024
Text

21:00 Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Что на самом деле получит Украина от США — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Критический стан энергетики и будет ли блэкаут летом — эфир Новини.LIVE

Text

15:49 Ограничение консульских услуг — возможно ли выиграть суд

Text

14:56 Кучеренко объяснил, почему некоторые нардепы требуют отставки Сольского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:36 Действительно ли РФ захватила Очеретино в Донецкой области — ответ Волошина

Text

14:08 Ситуация в Часовом Яру — спикер ОСУВ Хортица Волошин ответил, есть ли там армия РФ

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что для пребывания в пограничной зоне нужно иметь специальное разрешение. Документ, как объясняет, действует один год. Его можно получить для проживания, проезда и выполнения работ.

Об этом Демченко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Спецразрешение для пребывания в пограничье

По словам Демченко, соответствующие изменения в законодательство о получении спецразрешения начались еще в конце 2022 года. Цель — усилить режим за государственной границей. Наличие спецразрешения, говорится, определено постановлением Правительства №1147 о пограничном режиме.

"Это территория, шириной 5 километров вдоль линии государственной границы по всей ее протяженности", — сказал Демченко, очерчивая приграничную зону.

Он добавил, что спецразрешение выдает ГПСУ, а именно пограничный отряд в пределах определенного участка. Его могут получить украинцы и иностранцы с целью проживания, проезда и выполнения работ.

Демченко отмечает, что документ выдается сроком на один год.

"Человек должен обратиться в пограничный отряд, предоставить необходимые документы, определенные постановлением, Отряд в течение десяти дней прорабатывает заявку и разрешает", — сказал Демченко.

Напомним, на днях пограничники в 100 метрах от границы у Тисы задержали группу уклонистов.

К слову, украинские пограничники уничтожили танк оккупантов на Харьковском направлении. Военные смогли остановить штурм вражеских сил.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

10:33 Воздушная тревога в Украине — РФ выпустила КАБы по Харьковщине

10:30 Взрывы в Херсонской области — Прокудин сообщил о попадании в детский сад

10:28 В Украине обновят правила предоставления соцпомощи — что предлагают

10:27 В Польше столкнулись грузовики с британскими военными — есть пострадавшие

10:26 Следующий бой Цзю будет титульным — он получил самого грозного соперника в карьере

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

10:17 В Дюссельдорфе открывается выставка ко Дню памяти трагедии на Чернобыльской АЭС

Text

10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

10:01 Испания пришлет в Украину ракеты для систем Patriot, — СМИ

09:55 В Иране показали ракеты и дроны, которыми атаковали Израиль

09:50 Тысячи одесситов остались сегодня без света — адресa

10:33 Воздушная тревога в Украине — РФ выпустила КАБы по Харьковщине

10:30 Взрывы в Херсонской области — Прокудин сообщил о попадании в детский сад

10:28 В Украине обновят правила предоставления соцпомощи — что предлагают

10:27 В Польше столкнулись грузовики с британскими военными — есть пострадавшие

10:26 Следующий бой Цзю будет титульным — он получил самого грозного соперника в карьере

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

10:17 В Дюссельдорфе открывается выставка ко Дню памяти трагедии на Чернобыльской АЭС

10:01 Испания пришлет в Украину ракеты для систем Patriot, — СМИ

09:55 В Иране показали ракеты и дроны, которыми атаковали Израиль

09:50 Тысячи одесситов остались сегодня без света — адресa

09:49 Известный украинский стадион разрушен после бомбардировки россиян

Эксклюзив

07:53 Усиленная мобилизация — одесский юрист рассказал, кто в зоне риска

Эксклюзив

06:33 ТОП-25 крупнейших землевладельцев среди депутатов Верховной Рады — рейтинг

05:37 Ответ российским КАБам — что за бомбу Paveway IV ВСУ получат от Британии

01:23 38 лет спустя — день памяти о Чернобыльской катастрофе

25 апреля 2024

05:57 Украина получит ATACMS, но какие — известны характеристики ракет

Эксклюзив

05:41 Бывший пехотинец США, а ныне доброволец в ВСУ, приехал в Вашингтон требовать помощи Украине

24 апреля 2024

18:06 Проснулись от взрывов и почти остались без домов — последствия атаки на Одессу

06:40 Цены на металлолом в конце апреля — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

06:30 Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в конце апреля

05:57 Как новый пакет помощи США повлияет на войну в Украине

Text

10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

Text

08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

Text

08:11 Зеленский обратился к народу — прямой эфир Ранок.LIVE

25 апреля 2024
Text

21:00 Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Что на самом деле получит Украина от США — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Критический стан энергетики и будет ли блэкаут летом — эфир Новини.LIVE

Text

15:49 Ограничение консульских услуг — возможно ли выиграть суд

Text

14:56 Кучеренко объяснил, почему некоторые нардепы требуют отставки Сольского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:36 Действительно ли РФ захватила Очеретино в Донецкой области — ответ Волошина

Text

14:08 Ситуация в Часовом Яру — спикер ОСУВ Хортица Волошин ответил, есть ли там армия РФ