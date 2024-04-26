Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что для пребывания в пограничной зоне нужно иметь специальное разрешение. Документ, как объясняет, действует один год. Его можно получить для проживания, проезда и выполнения работ.

Об этом Демченко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Спецразрешение для пребывания в пограничье

По словам Демченко, соответствующие изменения в законодательство о получении спецразрешения начались еще в конце 2022 года. Цель — усилить режим за государственной границей. Наличие спецразрешения, говорится, определено постановлением Правительства №1147 о пограничном режиме.

"Это территория, шириной 5 километров вдоль линии государственной границы по всей ее протяженности", — сказал Демченко, очерчивая приграничную зону.

Он добавил, что спецразрешение выдает ГПСУ, а именно пограничный отряд в пределах определенного участка. Его могут получить украинцы и иностранцы с целью проживания, проезда и выполнения работ.

Демченко отмечает, что документ выдается сроком на один год.

"Человек должен обратиться в пограничный отряд, предоставить необходимые документы, определенные постановлением, Отряд в течение десяти дней прорабатывает заявку и разрешает", — сказал Демченко.

Напомним, на днях пограничники в 100 метрах от границы у Тисы задержали группу уклонистов.

К слову, украинские пограничники уничтожили танк оккупантов на Харьковском направлении. Военные смогли остановить штурм вражеских сил.