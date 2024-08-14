Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру Ранок.LIVE буде ситуація в Курській області Росії та здача в полон сотень військових РФ. Окрім того, гості ефіру обговорять оприлюднені Службою безпеки України записи розмов у справі Хейла, де йшлося про "підрив" Галущенка. Також експерти розмовлятимуть про плани Нацбанку обмежити перекази з картки на картку до кінця тижня.

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Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали військовий Експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, політолог Петро Олещук, народні депутати України Володимир Крейденко та Олег Дунда, авіаексперт Богдан Долінце, генерал-майор запасу Сергій Кривонос, політолог і громадський діяч Олесь Доній, а також міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006) Іван Плачков.

В ефірі прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.