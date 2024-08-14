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Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024 р. 08:00

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14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

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13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

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09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

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08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

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01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

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01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

Основною темою ефіру Ранок.LIVE буде ситуація в Курській області Росії та здача в полон сотень військових РФ. Окрім того, гості ефіру обговорять оприлюднені Службою безпеки України записи розмов у справі Хейла, де йшлося про "підрив" Галущенка. Також експерти розмовлятимуть про плани Нацбанку обмежити перекази з картки на картку до кінця тижня.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали військовий Експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, політолог Петро Олещук, народні депутати України Володимир Крейденко та Олег Дунда, авіаексперт Богдан Долінце, генерал-майор запасу Сергій Кривонос, політолог і громадський діяч Олесь Доній, а також міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006) Іван Плачков.

В ефірі прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

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07:47 Понад пів тисячі ударів за добу — які населені пункти Запоріжжя обстріляли окупанти

07:30 Черги на кордоні України — де сьогодні чекати довгих заторів

07:30 В Україні суди скасовують 88% штрафів від ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:27 У Бєлгородській області запровадили режим НС регіонального рівня

07:21 На Львівщині військовий три місяці не був на службі — що вирішив суд

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20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

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18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

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14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

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08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

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