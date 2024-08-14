Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира Ранок.LIVE будет ситуация в Курской области России и сдача в плен сотен военных РФ. Кроме того, гости эфира обсудят обнародованные Службой безопасности Украины записи разговоров по делу Хейла, где речь шла о "подрыве" Галущенко. Также эксперты будут говорить о планах Нацбанка ограничить переводы с карты на карту до конца недели.

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Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали военный Эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, политолог Петр Олещук, народные депутаты Украины Владимир Крейденко и Олег Дунда, авиаэксперт Богдан Долинце, генерал-майор запаса Сергей Кривонос, политолог и общественный а также министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005–2006) Иван Плачков.

В эфире прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.