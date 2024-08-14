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Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024 г. 8:00

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08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
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20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

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19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

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18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

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17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

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14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

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13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

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09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

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08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

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01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
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20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Text

19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Text

17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

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08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

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01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

Основной темой эфира Ранок.LIVE будет ситуация в Курской области России и сдача в плен сотен военных РФ. Кроме того, гости эфира обсудят обнародованные Службой безопасности Украины записи разговоров по делу Хейла, где речь шла о "подрыве" Галущенко. Также эксперты будут говорить о планах Нацбанка ограничить переводы с карты на карту до конца недели.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали военный Эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, политолог Петр Олещук, народные депутаты Украины Владимир Крейденко и Олег Дунда, авиаэксперт Богдан Долинце, генерал-майор запаса Сергей Кривонос, политолог и общественный а также министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005–2006) Иван Плачков.

В эфире прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

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07:47 Более полтысячи ударов в сутки — какие населенные пункты Запорожья обстреляли оккупанты

07:30 Очереди на границе Украины — где сегодня ждать длинных пробок

07:30 В Украине суды отменяют 88% штрафов от ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:27 В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня

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19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

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18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

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