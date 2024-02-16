Смерть Навального. Що сталося з в'язнем Кремля — терміновий ефір

У виправній колонії помер російський опозиціонер Олексій Навальний у п'ятницю, 16 лютого. Попередньо відомо, у політика відірвався тромб. Медики намагалися надати йому допомогу, проте безуспішно.

Що дійсно могло стати причиною смерть російського політика — обговорюють гості каналу Новини.LIVE у терміновому ефірі.

Смерть російського опозиціонера Навального

Гостями ефіру стали:

Геннадій Гудков, російський опозиційний політик, полковник ФСБ Росії у відставці;

Дмитро Єловський, журналіст.

Варто зазначити, за наявною інформацією, смерть застала Олексія Навального у колонії "Полярний вовк", що розташована у селищі Харп. Там опозиціонер відбував своє покарання. Як зазначають російські ЗМІ, політику нібито стало зле після прогулянки, він знепритомнів, лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Його звинуватили в "екстремізмі" та засудили до 19 років колонії особливого режиму.

Додамо, рсійські пропагандисти кажуть, що Навальний помер через відірвання тромбу. А Федеральна служба виконання покарань заявляє, що наразі причини смерті невідомі та встановлюються.