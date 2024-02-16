Смерть Навального. Что произошло с заключенным Кремля — срочный эфир

В исправительной колонии скончался российский оппозиционер Алексей Навальный в пятницу, 16 февраля. Предварительно известно, что у политика оторвался тромб. Медики пытались оказать ему помощь, но безуспешно.

Что действительно могло послужить причиной смерти российского политика — обсуждают гости канала Новини.LIVE в срочном эфире.

Смерть российского оппозиционера Навального

Гостями эфира стали:

Геннадий Гудков, русский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке;

Дмитрий Еловский, журналист.

Следует отметить, по имеющейся информации, смерть застала Алексея Навального в колонии "Полярный волк", расположенной в поселке Харп. Там оппозиционер отбывал свое наказание. Как отмечают российские СМИ, политику якобы стало плохо после прогулки, он потерял сознание, врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного.

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии скончался российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Его обвинили в "экстремизме" и приговорили к 19 годам колонии особого режима .

Добавим, российские пропагандисты говорят, что Навальный умер из-за отторжения тромба. А Федеральная служба исполнения наказаний заявляет, что причины смерти пока неизвестны и устанавливаются.