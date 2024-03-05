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Скорочення міністерств та мобілізація корупціонерів — ефір Новини.LIVE

Скорочення міністерств та мобілізація корупціонерів — ефір Новини.LIVE

05 березня 2024 р. 07:55

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07:55 Скорочення міністерств та мобілізація корупціонерів — ефір Новини.LIVE

4 березня 2024
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16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

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07:55 Скорочення міністерств та мобілізація корупціонерів — ефір Новини.LIVE

4 березня 2024
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21:12 Демографічна ситуація в Україні, план Путіна у війні та розкол в суспільстві — ефір Новини.LIVE

Text

20:17 Диверсії на території РФ та ситуація на фронті — Сергій Гайдай у прямому ефірі

Text

19:02 Загроза війни у Європі та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

Text

18:48 Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

Text

18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:17 Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

Text

17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

Text

17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

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16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував серйозну реформу уряду. Йдеться про скорочення кількості міністерств в Україні. Водночас міністр юстиції Денис Малюська, що корупціонерів необхідно відправляти на фронт.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Про що ефір

Під час ефіру ведучий Віталій Прудиус обговорить з гостями, зокрема:

  • зменшення кількості міністерств в Україні;
  • ймовірну відправку корупціонерів на фронт для захисту України.

Також Китай й Росія обговорили війну в Україні — Пекін озвучив свою позицію.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • військовий аналітик Денис Попович;
  • експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко;
  • експерт з міжнародної економіки Іван Ус;
  • політичний та громадський діяч Микола Томенко;
  • народний депутат України Олег Дунда;
  • перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш; 
  • економіст, фінансист Сергій Фурса;
  • дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол Андрій Веселовський. 

Раніше ми писали, що Шмигаль заявив про скорочення на третину міністерств в Україні. Ведеться робота над трансформацією структури уряду.

Крім того, Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що категорію засуджених корупціонерів цілком спокійно можна відправити на фронт. 

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08:50 Офіцер ЗСУ запропонував запровадити суттєво різні виплати для мобілізованих та добровольців

08:46 В ГУР підтвердили знищення корабля РФ "Сергій Котов" у Криму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:31 Сирський провів розмову з міністром оборони США Остіном

08:25 В Азові показали, як військові проводять свята у складних умовах фронту

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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