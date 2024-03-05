Скорочення міністерств та мобілізація корупціонерів — ефір Новини.LIVE

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував серйозну реформу уряду. Йдеться про скорочення кількості міністерств в Україні. Водночас міністр юстиції Денис Малюська, що корупціонерів необхідно відправляти на фронт.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Про що ефір

Під час ефіру ведучий Віталій Прудиус обговорить з гостями, зокрема:

зменшення кількості міністерств в Україні;

ймовірну відправку корупціонерів на фронт для захисту України.

Також Китай й Росія обговорили війну в Україні — Пекін озвучив свою позицію.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

військовий аналітик Денис Попович;

експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко;

експерт з міжнародної економіки Іван Ус;

політичний та громадський діяч Микола Томенко;

народний депутат України Олег Дунда;

перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;

економіст, фінансист Сергій Фурса;

дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол Андрій Веселовський.

Раніше ми писали, що Шмигаль заявив про скорочення на третину міністерств в Україні. Ведеться робота над трансформацією структури уряду.

Крім того, Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що категорію засуджених корупціонерів цілком спокійно можна відправити на фронт.