Скорочення міністерств та мобілізація корупціонерів — ефір Новини.LIVE

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував серйозну реформу уряду. Йдеться про скорочення кількості міністерств в Україні. Водночас міністр юстиції Денис Малюська, що корупціонерів необхідно відправляти на фронт.
Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE.
Про що ефір
Під час ефіру ведучий Віталій Прудиус обговорить з гостями, зокрема:
- зменшення кількості міністерств в Україні;
- ймовірну відправку корупціонерів на фронт для захисту України.
Також Китай й Росія обговорили війну в Україні — Пекін озвучив свою позицію.
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- військовий аналітик Денис Попович;
- експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко;
- експерт з міжнародної економіки Іван Ус;
- політичний та громадський діяч Микола Томенко;
- народний депутат України Олег Дунда;
- перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
- економіст, фінансист Сергій Фурса;
- дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол Андрій Веселовський.
Раніше ми писали, що Шмигаль заявив про скорочення на третину міністерств в Україні. Ведеться робота над трансформацією структури уряду.
Крім того, Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що категорію засуджених корупціонерів цілком спокійно можна відправити на фронт.