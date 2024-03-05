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Сокращение министерств, мобилизация коррупционеров и мирный план Китая — эфир Новини.LIVE

Сокращение министерств, мобилизация коррупционеров и мирный план Китая — эфир Новини.LIVE

5 марта 2024 г. 7:55

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07:55 Сокращение министерств, мобилизация коррупционеров и мирный план Китая — эфир Новини.LIVE

4 марта 2024
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20:17 Диверсии на территории РФ и ситуация на фронте — Сергей Гайдай в прямом эфире

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18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе

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18:17 Уничтожение российских самолетов и усиление украинской авиации — интервью с экспертом

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17:48 Оккупанты усиливают военную цензуру — Братчук назвал причину

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16:31 Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

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07:55 Сокращение министерств, мобилизация коррупционеров и мирный план Китая — эфир Новини.LIVE

4 марта 2024
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21:12 Демографическая ситуация в Украине, план Путина в войне и раскол в обществе — эфир Новини.LIVE

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20:17 Диверсии на территории РФ и ситуация на фронте — Сергей Гайдай в прямом эфире

Text

19:02 Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

Text

18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе

Text

18:30 Что будет с пенсиями и зарплатами в Украине — последние новости 4 марта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:17 Уничтожение российских самолетов и усиление украинской авиации — интервью с экспертом

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17:48 Оккупанты усиливают военную цензуру — Братчук назвал причину

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал серьезную реформу правительства. Речь идет о сокращении количества министерств в Украине. В то же время, министр юстиции Денис Малюска, что коррупционеров необходимо отправлять на фронт.

Об этом и не только поговорят в эфире Новини.LIVE.

О чем эфир

Во время эфира ведущий Виталий Прудиус обсудит с гостями, в частности:

  • уменьшение количества министерств в Украине;
  • возможна отправка коррупционеров на фронт для защиты Украины.

Также Китай и Россия обсудили войну в Украине — Пекин озвучил свою позицию.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • военный аналитик Денис Попович;
  • эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко;
  • эксперт по международной экономике Иван Усс;
  • политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • народный депутат Украины Олег Дунда;
  • первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
  • экономист, финансист Сергей Фурса;
  • дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Веселовский.

Ранее мы писали, что Шмыгаль заявил о сокращении на треть министерств в Украине. Ведется работа по трансформации структуры правительства.

Кроме того, Министр юстиции Денис Малюски считает, что категорию осужденных коррупционеров вполне спокойно можно отправить на фронт.

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07:50 Только для одной группы граждан — кто получил скидку в 75% на квартплату

07:26 Очереди на границе Украины — какие КПП снова забились автомобилями

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:25 Передавал секреты о войне в Украине через сайт знакомств — в США будут судить экс-военного

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18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе

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18:30 Что будет с пенсиями и зарплатами в Украине — последние новости 4 марта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:17 Уничтожение российских самолетов и усиление украинской авиации — интервью с экспертом

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