Сокращение министерств, мобилизация коррупционеров и мирный план Китая — эфир Новини.LIVE

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал серьезную реформу правительства. Речь идет о сокращении количества министерств в Украине. В то же время, министр юстиции Денис Малюска, что коррупционеров необходимо отправлять на фронт.

Об этом и не только поговорят в эфире Новини.LIVE.

О чем эфир

Во время эфира ведущий Виталий Прудиус обсудит с гостями, в частности:

уменьшение количества министерств в Украине;

возможна отправка коррупционеров на фронт для защиты Украины.

Также Китай и Россия обсудили войну в Украине — Пекин озвучил свою позицию.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

военный аналитик Денис Попович;

эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко;

эксперт по международной экономике Иван Усс;

политический и общественный деятель Николай Томенко;

народный депутат Украины Олег Дунда;

первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;

экономист, финансист Сергей Фурса;

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Веселовский.

Ранее мы писали, что Шмыгаль заявил о сокращении на треть министерств в Украине. Ведется работа по трансформации структуры правительства.

Кроме того, Министр юстиции Денис Малюски считает, что категорию осужденных коррупционеров вполне спокойно можно отправить на фронт.