Сокращение министерств, мобилизация коррупционеров и мирный план Китая — эфир Новини.LIVE

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал серьезную реформу правительства. Речь идет о сокращении количества министерств в Украине. В то же время, министр юстиции Денис Малюска, что коррупционеров необходимо отправлять на фронт.
Об этом и не только поговорят в эфире Новини.LIVE.
О чем эфир
Во время эфира ведущий Виталий Прудиус обсудит с гостями, в частности:
- уменьшение количества министерств в Украине;
- возможна отправка коррупционеров на фронт для защиты Украины.
Также Китай и Россия обсудили войну в Украине — Пекин озвучил свою позицию.
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- военный аналитик Денис Попович;
- эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко;
- эксперт по международной экономике Иван Усс;
- политический и общественный деятель Николай Томенко;
- народный депутат Украины Олег Дунда;
- первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
- экономист, финансист Сергей Фурса;
- дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Веселовский.
Ранее мы писали, что Шмыгаль заявил о сокращении на треть министерств в Украине. Ведется работа по трансформации структуры правительства.
Кроме того, Министр юстиции Денис Малюски считает, что категорию осужденных коррупционеров вполне спокойно можно отправить на фронт.