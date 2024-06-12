Скандали з ТЦК та візит Зеленського до Німеччини — прямий ефір Новини.LIVE

Гостями студії Ранок.LIVE стали речник 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков, нардеп від "Довіри" та військовий експерт Сергій Грабський. Зокрема, вони обговорять скандали з територіальними центрами комплектування.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефірі поговорять про візит Президента України Володимира Зеленського до Німеччини та переговори щодо вступу в Європейський Союз.

Також будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, 11 червня в Одесі сталася бійка між співробітниками районного ТЦК та швидкої допомоги. В обласному ТЦК вже відреагували на інцидент.

Також 11 червня Зеленський відвідав місце базування 21-шої зенітно-ракетної групи в місті Заніц (Німеччина). Саме тут проходять підготовку українські військовослужбовці.