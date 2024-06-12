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Скандали з ТЦК та візит Зеленського до Німеччини — прямий ефір Новини.LIVE

Скандали з ТЦК та візит Зеленського до Німеччини — прямий ефір Новини.LIVE

12 червня 2024 р. 08:00

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08:00 Скандали з ТЦК та візит Зеленського до Німеччини — прямий ефір Новини.LIVE

11 червня 2024
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19:11 Ядерні навчання у Білорусі — Ступак пояснив, яка існує загроза та спрогнозував реакцію світу

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18:25 Життя людей, які вижили — в  Одесі презентували книгу "Історії сильних"

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18:09 Військовий заявив, що документи можуть і мають перевіряти всюди та у всіх

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17:50 Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

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17:05 Як пройшли вибори в Європарламент у Німеччині та кому уряд країни заборонив вживати канабіс

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16:41 Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Скандали з ТЦК та візит Зеленського до Німеччини — прямий ефір Новини.LIVE

11 червня 2024
Text

22:35 Колишній офіцер КДБ заявив, що Україна стала членом Великої вісімки

Text

22:03 Плетенчук пояснив, чому звільнення від ворога Азовського моря є надто складним завданням

Text

21:08 Фурса пояснив, чому в Україні перебільшують вплив корупції

Text

19:11 Ядерні навчання у Білорусі — Ступак пояснив, яка існує загроза та спрогнозував реакцію світу

Text

18:25 Життя людей, які вижили — в  Одесі презентували книгу "Історії сильних"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:09 Військовий заявив, що документи можуть і мають перевіряти всюди та у всіх

Text

17:50 Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

Text
Новина з відео

17:05 Як пройшли вибори в Європарламент у Німеччині та кому уряд країни заборонив вживати канабіс

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16:41 Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

Гостями студії Ранок.LIVE стали речник 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков, нардеп від "Довіри" та військовий експерт Сергій Грабський. Зокрема, вони обговорять скандали з територіальними центрами комплектування.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефірі поговорять про візит Президента України Володимира Зеленського до Німеччини та переговори щодо вступу в Європейський Союз.

Також будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, 11 червня в Одесі сталася бійка між співробітниками районного ТЦК та швидкої допомоги. В обласному ТЦК вже відреагували на інцидент.

Також 11 червня Зеленський відвідав місце базування 21-шої зенітно-ракетної групи в місті Заніц (Німеччина). Саме тут проходять підготовку українські військовослужбовці.

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08:00 Скандали з ТЦК та візит Зеленського до Німеччини — прямий ефір Новини.LIVE

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07:56 Нічна атака РФ на Київ — внаслідок падіння уламків поранена людина та пошкоджено об'єкти в області

07:53 У Мінсоцполітики розповіли, що буде з пільгами через нові тарифи

07:42 Кількість країн-учасниць Саміту миру зменшилась — як змінився склад

07:40 Військовий заявив, що в України є потреба у знищенні техніки окупантів в тилу Росії

07:31 Подоляк назвав країну, яка надає Росії велику кількість снарядів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:00 Черги на кордоні України — на яких КПП зранку вже стоять у заторах автівки й автобуси

06:44 Які підприємства в Україні можуть забронювати 100% працівників — повний перелік

06:40 Ціни на латунь в Україні — скільки ви отримаєте за 1 кг кольорових металів у червні

06:30 В Україні продовжують зростати ціни на сою — скільки коштує зерно в червні

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8 червня 2024

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08:00 Скандали з ТЦК та візит Зеленського до Німеччини — прямий ефір Новини.LIVE

11 червня 2024
Text

22:35 Колишній офіцер КДБ заявив, що Україна стала членом Великої вісімки

Text

22:03 Плетенчук пояснив, чому звільнення від ворога Азовського моря є надто складним завданням

Text

21:08 Фурса пояснив, чому в Україні перебільшують вплив корупції

Text

19:11 Ядерні навчання у Білорусі — Ступак пояснив, яка існує загроза та спрогнозував реакцію світу

Text

18:25 Життя людей, які вижили — в  Одесі презентували книгу "Історії сильних"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:09 Військовий заявив, що документи можуть і мають перевіряти всюди та у всіх

Text

17:50 Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

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17:05 Як пройшли вибори в Європарламент у Німеччині та кому уряд країни заборонив вживати канабіс

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16:41 Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням