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Скандалы из ТЦК и визит Зеленского в Германию — прямой эфир Новини.LIVE

Скандалы из ТЦК и визит Зеленского в Германию — прямой эфир Новини.LIVE

12 июня 2024 г. 8:00

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08:00 Скандалы из ТЦК и визит Зеленского в Германию — прямой эфир Новини.LIVE

11 июня 2024
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22:35 Бывший офицер КГБ заявил, что Украина стала членом Большой восьмерки

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22:03 Плетенчук объяснил, почему освобождение от врага Азовского моря является слишком сложной задачей

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21:08 Фурса объяснил, почему в Украине преувеличивают влияние коррупции

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19:11 Ядерные учения в Беларуси — Ступак объяснил, какая существует угроза и спрогнозировал реакцию мира

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18:25 Жизни людей, которые выжили — в Одессе презентовали книгу "Истории сильных"

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18:09 Военный заявил, что документы могут и должны проверять повсюду и у всех

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17:50 Меры безопасности в центре Киева и снятие запрета на поставку оружия "Азову" — эфир Вечір.Live

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Новость с видео

17:05 Как прошли выборы в Европарламент в Германии и кому власть страны запретила употреблять каннабис

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16:41 Зеленский обратился к украинцам за границей с просьбой

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Скандалы из ТЦК и визит Зеленского в Германию — прямой эфир Новини.LIVE

11 июня 2024
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22:35 Бывший офицер КГБ заявил, что Украина стала членом Большой восьмерки

Text

22:03 Плетенчук объяснил, почему освобождение от врага Азовского моря является слишком сложной задачей

Text

21:08 Фурса объяснил, почему в Украине преувеличивают влияние коррупции

Text

19:11 Ядерные учения в Беларуси — Ступак объяснил, какая существует угроза и спрогнозировал реакцию мира

Text

18:25 Жизни людей, которые выжили — в Одессе презентовали книгу "Истории сильных"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:09 Военный заявил, что документы могут и должны проверять повсюду и у всех

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17:50 Меры безопасности в центре Киева и снятие запрета на поставку оружия "Азову" — эфир Вечір.Live

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Новость с видео

17:05 Как прошли выборы в Европарламент в Германии и кому власть страны запретила употреблять каннабис

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16:41 Зеленский обратился к украинцам за границей с просьбой

Гостями студии Ранок.LIVE стали спикер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников, нардеп от "Доверия" и военный эксперт Сергей Грабский. В частности, они обсудят скандалы с территориальными центрами комплектования.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гости в эфире поговорят о визите Президента Украины Владимира Зеленского в Германию и переговорах по вступлению в Европейский Союз.

Также будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, 11 июня в Одессе произошла потасовка между сотрудниками районного ТЦК и скорой помощи. В областном ТЦК уже отреагировали на инцидент.

Также 11 июня Зеленский посетил место базирования 21-й зенитно-ракетной группы в городе Заниц (Германия). Именно здесь проходят подготовку украинские военнослужащие.

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09:00 В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая угроза

08:58 Ночью враг запустил "шахеды" по Днепропетровщине — сколько удалось сбить

08:49 Зарплаты военных — какие доплаты гарантирует государство в 2024 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:41 Украина получит от США дополнительную батарею ПВО Patriot, — AP

08:38 Партнеры Украины понимают, что энергетику лучше защищать, чем восстанавливать, — политолог

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08:00 Скандалы из ТЦК и визит Зеленского в Германию — прямой эфир Новини.LIVE

11 июня 2024
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22:03 Плетенчук объяснил, почему освобождение от врага Азовского моря является слишком сложной задачей

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Меры безопасности в центре Киева и снятие запрета на поставку оружия "Азову" — эфир Вечір.Live

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