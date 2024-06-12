Скандалы из ТЦК и визит Зеленского в Германию — прямой эфир Новини.LIVE

Гостями студии Ранок.LIVE стали спикер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников, нардеп от "Доверия" и военный эксперт Сергей Грабский. В частности, они обсудят скандалы с территориальными центрами комплектования.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гости в эфире поговорят о визите Президента Украины Владимира Зеленского в Германию и переговорах по вступлению в Европейский Союз.

Также будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, 11 июня в Одессе произошла потасовка между сотрудниками районного ТЦК и скорой помощи. В областном ТЦК уже отреагировали на инцидент.

Также 11 июня Зеленский посетил место базирования 21-й зенитно-ракетной группы в городе Заниц (Германия). Именно здесь проходят подготовку украинские военнослужащие.