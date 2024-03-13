Скандал на "Оскарі" через український фільм — Олександр Роднянський в ефірі Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — український кінопродюсер Олександр Роднянський. Тема ефіру — скандал на голлівудській кінопремії "Оскар" через український документальний фільм "20 днів у Маріуполі".

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Ефір Вечір.LIVE з Олександром Роднянським

Теми для дискусії з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

перемога документального фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" на кінопремії "Оскар";

чи існує російське лобі в Голлівуді;

українське кіно;

тренди у сучасному мистецтві;

високоякісний кінематограф.

Нагадаємо, на кінопремії "Оскар" трапився скандал, коли нагородження українського документального фільму "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії внаслідок втручання компанії Disney.

Творці Міккі Мауса оперативно відреагували на інцидент, пояснивши свою позицію тим, що мали обмаль часу, який передбачено для короткої версії шоу. У відповідь українська Нацрада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до кіностудії із закликом створити нову міжнародну телеверсію "Оскара" з моментом нагородження української стрічки.