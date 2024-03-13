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Скандал на "Оскарі" через український фільм — Олександр Роднянський в ефірі Новини.LIVE

Скандал на "Оскарі" через український фільм — Олександр Роднянський в ефірі Новини.LIVE

13 березня 2024 р. 22:18

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20:53 Легіон "Свобода Росії" штурмуватиме Москву — Ілля Пономарьов в ефірі Новини.LIVE

Text

20:36 План Шольца, Макрона і Туска та чи допоможуть сотні мільйонів євро — Хандогій в ефірі Новини.LIVE

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Text

19:45 Чи варто боятися підготовки Путіна до ядерної війни — ефір Новини.LIVE

Text

19:35 До чого призведуть вибухи на російських НПЗ — ефір Новини.LIVE

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18:04 Військовий пояснив, яке рішення щодо мобілізації може призвести до нового "Майдану"

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17:22 Обмеження керування автівками для ухилянтів — Федієнко розповів, як це працюватиме

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15:19 У Раді пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон за однієї умови

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Новий гість студії Вечір.LIVE — український кінопродюсер Олександр Роднянський. Тема ефіру — скандал на голлівудській кінопремії "Оскар" через український документальний фільм "20 днів у Маріуполі".

Переглянути ефір можна за посиланням

Ефір Вечір.LIVE з Олександром Роднянським

Теми для дискусії з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

  • перемога документального фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" на кінопремії "Оскар";
  • чи існує російське лобі в Голлівуді;
  • українське кіно;
  • тренди у сучасному мистецтві;
  • високоякісний кінематограф.

Нагадаємо, на кінопремії "Оскар" трапився скандал, коли нагородження українського документального фільму "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії внаслідок втручання компанії Disney.

Творці Міккі Мауса оперативно відреагували на інцидент, пояснивши свою позицію тим, що мали обмаль часу, який передбачено для короткої версії шоу. У відповідь українська Нацрада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до кіностудії із закликом створити нову міжнародну телеверсію "Оскара" з моментом нагородження української стрічки.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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