Скандал на "Оскаре" из-за украинского фильма — Александр Роднянский в эфире Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — украинский кинопродюсер Александр Роднянский. Тема эфира — скандал на голливудской кинопремии "Оскар" из-за украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе".

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Эфир Вечір.LIVE с Александром Роднянским

Темы для дискуссии с ведущей канала Юлией Литвиненко:

победа документального фильма Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" на кинопремии "Оскар";

существует ли российское лобби в Голливуде;

украинское кино;

тренды в современном искусстве;

высококачественный кинематограф.

Напомним, на кинопремии "Оскар" разразился скандал, когда награждение украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе" вырезали из международной телеверсии в результате вмешательства компании Disney.

Создатели Микки Мауса оперативно отреагировали на инцидент, объяснив свою позицию тем, что имели очень мало времени, предусмотренного для короткой версии шоу. В ответ украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратился к киностудии с призывом создать новую международную телеверсию "Оскара" с моментом награждения украинской киноленты.