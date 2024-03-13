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Скандал на "Оскаре" из-за украинского фильма — Александр Роднянский в эфире Новини.LIVE

Скандал на "Оскаре" из-за украинского фильма — Александр Роднянский в эфире Новини.LIVE

13 марта 2024 г. 22:18

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22:48 Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

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22:18 Скандал на "Оскаре" из-за украинского фильма — Александр Роднянский в эфире Новини.LIVE

Text

22:02 Эксперт указал важнейшие критерии при бронировании от мобилизации

Text

20:53 Легион "Свобода России" будет штурмовать Москву — Илья Пономарев в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

20:36 План Шольца, Макрона и Туска и помогут ли сотни миллионов евро — Хандогий в эфире Новини.LIVE

Text

19:45 Стоит ли бояться подготовки Путина к ядерной войне — эфир Новини.LIVE

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19:35 К чему приведут взрывы на российских НПЗ — эфир Новини.LIVE

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18:04 Военный объяснил, какое решение по мобилизации может привести к новому "Майдану"

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Новый гость студии Вечір.LIVE — украинский кинопродюсер Александр Роднянский. Тема эфира — скандал на голливудской кинопремии "Оскар" из-за украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе".

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Александром Роднянским

Темы для дискуссии с ведущей канала Юлией Литвиненко:

  • победа документального фильма Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" на кинопремии "Оскар";
  • существует ли российское лобби в Голливуде;
  • украинское кино;
  • тренды в современном искусстве;
  • высококачественный кинематограф.

Напомним, на кинопремии "Оскар" разразился скандал, когда награждение украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе" вырезали из международной телеверсии в результате вмешательства компании Disney.

Создатели Микки Мауса оперативно отреагировали на инцидент, объяснив свою позицию тем, что имели очень мало времени, предусмотренного для короткой версии шоу. В ответ украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратился к киностудии с призывом создать новую международную телеверсию "Оскара" с моментом награждения украинской киноленты.

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23:06 Зеленский посвятил вечернее обращение тем, кто спасает жизнь украинцев после атак врага

22:53 В Киеве бойцы 3-й ОШБр провели страйкбольный турнир и тренировочные занятия для всех желающих

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:45 Цены на горючее стремительно растут — сколько будет стоить бензин завтра

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