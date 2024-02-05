Скандал на Євробаченні та скільки коштувало українцям таке шоу — ефір Новини.LIVE

Фінал національного відбору на "Євробачення", який відбувся ввечері 3 лютого, завершився грандіозним фіаско. Україна не змогла обрати переможця через масштабний збій голосування в застосунку "Дія".

Про це та інше гості студії Новини.LIVE говорили під час ефіру, який можна переглянути на Youtube.

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії були сурдоперекладачка Євробачення 2024 Ольга Буназів, музичний продюсер Денис Путінце, політичний експерт Олексій Кошель, політолог Дмитро Васильєв, військовий експерт, екс-речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Також в ефірі взяли участь речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, народний депутат України Олег Дунда, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, та телеведучий Євробачення 2024 Тімур Мірошниченко.

Про що ефір

Відомо, що під час голосування в фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024 в застосунку "Дія", платформа не витримала навантаження, і просто "лягла". Проголосувати змогли лише приблизно 2 тисячі користувачів.

Як зазначили в Мінцифрі, цьогоріч була рекордна кількість користувачів у "Дії" за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, — 15 000 запитів.

Водночас одна з фіналісток Нацвідбору на "Євробачення-2024", співачка SKYLERR раптово зняла свою кандидатуру з голосування. Над виробництвом телеверсії фіналу цьогорічного Нацвідбору працювавав переможець мистецького конкурсу — продакшн-підрозділ "1+1 media".

Своєю чергою Національна суспільна телерадіокомпанія Україна (НСТУ) виділила майже 11 мільйонів гривень (10 999 811,46) на створення фінального концерту Нацвідбору на "Євробачення-2024".

Нагадаємо, незважаючи на проблеми з голосуванням, громадяни України все таки обрали переможця Нацвідбору на "Євробачення-2024". На конкурс вирушить дует alyona alyona та Jerry Heil.

Також ведучий Тимур Мірошніченко розповів свої враження від Нацвідбору на "Євробачення-2024". Він зазначив, що цей Нацвідбір став рекордним за багатьма чинниками. Також його вперше транслювали на офіційній сторінці "Євробачення" з англійським перекладом.