Скандал на Евровидении и сколько стоило украинцам такое шоу — эфир Новини.LIVE

Финал национального отбора на "Евровидение", который состоялся вечером 3 февраля, завершился грандиозным фиаско. Украина не смогла выбрать победителя из-за масштабного сбоя голосования в приложении "Дія".

Об этом и другом гости студии Новини.LIVE говорили во время эфира, который можно посмотреть на Youtube.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Ими стали сурдопереводчица Евровидения 2024 года Ольга Буназов, музыкальный продюсер Денис Путинце, политический эксперт Алексей Кошель, политолог Дмитрий Васильев, военный эксперт, экс-глава Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Также в эфире приняли участие спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, народный депутат Украины Олег Дунда, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко и телеведущий Евровидение 2024 года Тимур Мирошниченко.

О чем эфир

Известно, что во время голосования в финале Нацотбора на Евровидение-2024 в приложении "Дія", платформа не выдержала нагрузки, и просто "легла". Проголосовать смогли лишь примерно 2 тысячи пользователей.

Как отметили в Минцифре, в этом году было рекордное количество пользователей в "Дії" за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, — 15 000 запросов.

В то же время одна из финалисток Нацотбора на "Евровидение-2024" певица SKYLERR внезапно сняла свою кандидатуру с голосования. Над производством телеверсии финала нынешнего Нацотбора работал победитель художественного конкурса — продакшн-подразделение "1+1 media".

В свою очередь Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ) выделила почти 11 миллионов гривен (10 999 811,46) на создание финального концерта Нацотбора на "Евровидение-2024".

Напомним, несмотря на проблемы с голосованием, граждане Украины все же избрали победителя Нацотбора на "Евровидение-2024". На конкурс отправится дуэт alyona alyona и Jerry Heil.

Также ведущий Тимур Мирошниченко рассказал свои впечатления от Нацотбора на "Евровидение-2024". Он отметил, что этот Нацотбор стал рекордным по многим факторам. Также его впервые транслировали на официальной странице "Евровидения" с английским переводом.